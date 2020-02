Ruffino condanna il Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Brutta sconfitta interna per il Magra Azzurri che cede nello scontro diretto del "Camaiora" al Real Fieschi e non riesce così a riscattare la sconfitta di sette giorni prima con il Cadimare.



Le formazioni: Paolini ritrova Del Padrone in mediana e in attacco si affida al centravanti Martinelli supportato dal bomber locale Leonini e dal giovanissima Parra Encarnacion. La difesa è quella tipo. Mister Paglia dal canto suo si affida in avanti al capocannoniere del torneo Mosto insieme al temibile fantasista albanese Asimi. A centrocampo spicca la presenza di Ruffino, il giovane Ghirlanda pronto a difendere la porta.



La cronaca: E' una partita strana fin dalle prime battute. Forse la posta in palio alta in ottica salvezza rende più contratta la manovra delle due compagini. Il match risulta comunque equilibrato in avvio con le squadre che giocano soprattutto a centrocampo, mentre risultano essere scarse le conclusioni verso la porta avversaria. Il primo tiro si registra infatti al 20° da parte dei padroni di casa con l'ex Virtus Viareggio Martinelli che conclude però alto sopra la traversa. La replica degli ospiti è tutta in un colpo di testa che finisce a lato di poco tre minuti dopo. Poco prima della mezzora si accende una mischia in area del Real Fieschi che prova a risolvere Benassi, ma la sua conclusione è respinta dalla difesa di Paglia che si chiude a protezione della porta di Ghirlanda. Il finale è però tutto di marca ospite e a rubare la scena è il centrocampista con il vizio del gol Ruffino che in due occasioni nel giro di undici minuti tra il 34° e il 45° sfrutta al meglio due errori difensivi locali e mette a segno una pesante doppietta con il doppio vantaggio Real Fieschi su cui si chiude la prima frazione.



La ripresa vede il Magra Azzurri gettarsi in avanti alla ricerca del gol che potrebbe riaprire il match, mentre il Real Fieschi si chiude bene e riparte sempre in modo efficace e pericoloso. All'80° la gara si riapre. Punizione per il Magra Azzurri: traversone di Del Padrone per l'incornata vincente di Mezzani che batte Ghirlanda per il gol che vale l'1 - 2. I dieci minuti finali sono di forcing della formazione spezzina, ma la retroguardia del Real Fieschi regge e la squadra di mister Paglia porta a casa tre punti preziosissimi nella corsa alla salvezza. Magra Azzurri che, come la domenica precedente, paga una prima frazione di gioco da dimenticare.



Tabellino



Magra Azzurri - Real Fieschi 1 - 2

Marcatori: 34° e 45° Ruffino (R), 80° Mezzani (M)



Magra Azzurri: Pietra, Casassa, Montani, Mezzani, Valentini, Romiti (Morettini), Parra Encarnacion (Cervia), Benassi (Atzeni), Martinelli, Del Padrone, Leonini (Salamina). All. Paolini

A disp.: Belloni, Capetta, Conti, Orlandi



Real Fieschi: Ghirlanda, Pecaj, Martino, Salvatori, Conti, Rossi, Sanguineti, Ruffino, Mosto, Asimi, Bacigalupo. All. Paglia

A disp.: Bacigalupo, Casale, Chiapperini, Garbarino, Traversaro, Dahmane, Domenighini



G.L.