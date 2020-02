Romiti - gol, tre punti che sono ossigeno per il Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Dopo il pesante 3 - 0 incassato tre giorni prima dal Canaletto Sepor torna a calcare il campo amico e a incamerare l'intera posta in palio il Magra Azzurri che supera di misura il sempre ostico Marassi. Per la squadra di Paolini tre punti fondamentali che sono ossigeno puro per la classifica dei "blues".



<Cronaca: Bianco azzurri piuttosto contratti in avvio di gara, sono infatti gli ospiti a concludere pericolosamente un paio di volte, ma è attento Pietra alla parata.

Al 15° si vede il Magra Azzurri con Romiti che dalla distanza impegna il portiere Carozza alla difficile deviazione in angolo. Sul capovolgimento di fronte sono gli ospiti che su azione d'angolo mettono a lato di un niente con un pericoloso colpo di testa. Giocano di più la palla i genovesi, ma i padroni di casa sono pericolosi nelle ripartenze. Martinelli calcia a lato frettolosamente al 25°, al 30° Atzeni si vede annullare il goal perchè partito in fuorigioco. Al 35° padroni di casa in vantaggio con Romiti che deposita la palla in rete al termine di una bella azione tutta di prima con Martinelli e Atzeni protagonisti. Vantaggio legittimato in chiusura del tempo da un paio di occasioni fallite per un soffio.



La ripresa vede al 5° il Magra Azzurri fallire incredibilmente il raddoppio per due volte nella stessa azione prima con Atzeni e poi con Martinelli che calcia a lato di un soffio. Al 25° Atzeni anticipato al momento della conclusione e lo stesso attaccante al 30° solo davanti al portiere si vede respingere la conclusione a botta sicura. Allo scadere gli ospiti sfiorano il pari con una conclusione deviata da un difensore di casa sul palo. Sarebbe stata veramente una beffa per il gran numero di occasioni create e non concretizzate dal Magra Azzurri in una partita che porta tre punti pesantissimi per la classifica.



Tabellino



Magra Azzurri - Marassi 1 - 0

Marcatore: 35° Romiti



Magra Azzurri: Pietra, Casassa, Orlandi, Mezzani, Valentini, Romiti, Cervia (Cerri) , Benassi (Salamina), Martinelli (Leonini), Del Padrone, Atzeni (Morettini). All. Paolini

A disp,.: Belloni, Conti, Montani, Capetta.



Marassi: Carozza, Raso A., Robotti, Bondelli, Ghiglia A., Owusu Ansah, Stradi, Stefanzl, Olanda, Ghiglia S., Cavallino.

A disp.: Carbone, De Vecchi, Balestrino, Augimeri, Cani, Larosa, Rusconi, Vulpes.