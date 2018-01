Risultato, marcatori e classifica dopo il recupero Magra Azzurri - Casarza Ligure

La Spezia - Si è giocata questo pomeriggio anche una gara di recupero della XIII giornata per il Girone B di Promozione della Liguria. Al "Camaiora" si affrontavano Magra Azzurri e Casarza Ligure. Ad esultare è la formazione spezzina che si impone al 92° con una rete del giovane Leonini e con questi tre punti si porta a una sola lunghezza dal Little Club G. Mora quinto in classifica, ultima piazza valevole per i Play - Off.



Classifica: Athletic Club Liberi 33, Rivasamba 29, Angelo Baiardo 29, Golfo Paradiso Prorecco Camogli 28, Little Club G. Mora 26, Magra Azzurri 25, Real Fieschi 23, Cadimare 21, Forza e Coraggio 21, Colli Ortonovo 18, Real Fiumaretta 18, San Cipriano 18, Goliardicapolis 16, Don Bosco Spezia 13, Casarza Ligure 8, Ronchese 6



Risultato XIII giornata Promozione Girone B



Magra Azzurri - Casarza Ligure 1 - 0 (92° Leonini)