Risultati, rinviate sette partite

La Spezia - Rinviate ben sette partite sulle otto in programma. Disputata solo la gara tra Little Club James e Bogliasco.



Risultati e marcatori VIII Giornata - Promozione Girone B



Cadimare - Colli Ortonovo - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Canaletto Seor - Goliardicapolis - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Levanto Calcio - Forza e Coraggio - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Little Club James - Bogliasco 4 - 0 (65° Alarcon 73° Crosetti 84° e 92° Corallo)

Magra Azzurri - Golfo Paradiso PRCA - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Marassi - Valdivara 5 Terre - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Real Fieschi - Sammargheritese - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Vallescrivia - Don Bosco Spezia - RINVIATA PER ALLERTA METEO



Classifica: 16 Forza e Coraggio, 14 Cadimare, 13 Goliardicapolis, 13 Golfo Paradiso PRCA, 13 Marassi, 13 Colli Ortonovo, 13 Little Club James*, 12 Canaletto Sepor, 9 Magra Azzurri, 8 Samargheritese, 7 Levanto, 6 Real Fieschi, 4 Bogliasco *, 4 Valdivara 5 Terre, 3 Don Bosco Spezia



* = una partita in più



G.L.