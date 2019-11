Risultati, questa sera giocati tre recuperi in Promozione

La Spezia - Disputati questa sera tre recuperi del Girone B di Promozione che coinvolgevano ben cinque formazioni spezzine. Succede di tutto nello scontro tra Levanto e la capolista Forza e Coraggio. Nel primo tempo Romano colpisce una traversa con la complicità di Mozzachiodi N., poi al 45° Corvi calcia alto sopra la traversa un rigore. A 12' minuti dal termine vantaggio graziotto con Pesare che sembra chiudere il match, ma in pieno recupero l'ex cadamoto Mozzachiodi fa un favore ai suoi ex compagni e pareggia i conti. Ne approfittano subito i ragazzi di Buccellato che si impongono per 3 - 1 sul Colli Ortonovo. Vantaggio nella ripresa con il rigore di Lunghi, poi pareggiato sempre dal dischetto da Bonelli. E' Cupini a riportare avanti i "Pirati", infine Lunghi sigla il sesto gol del suo campionato rimandando in testa i bianconeri che affiancano i cugini graziotti. Infine, nonostante il vantaggio di Simonini, cede il Valdivara 5 Terre in casa del Marassi. Gol decisivo con il rigore trasformato da Samuele Ghiglia.



Cadimare - Colli Ortonovo 3 - 1

Marcatori: 50° [Rig.] e 85° Lunghi (CA), 53° [Rig.] Bonelli (CO), 75° Cupini (CA)



Cadimare: Sarti, Rossi, Lapperier, Cutugno, Forieri, Bertagna, Del Santo, Sarti, Giannini, Lunghi, Imperatore. All. Buccellato

A disp.: Santini, Uras, Crafa, Cidale, Amalfitano, Cupini, Agrifogli:



Colli Ortonovo: Cozzolino, Leonardi, Palagi, Gambino, Ceccarelli, Bonelli, Verona, Cucurnia N., Panico, Musetti, Vacchino. All. Cucurnia P.

A disp.: Blandi, Lorenzini, Del Bravo, Ferulli, Lorenzini, Ninotti, Mancuso.



Levanto Calcio - Forza e Coraggio 1 - 1

Marcatori: 78° Pesare (F), 94° Mozzachiodi (L)



Note: al 35° Romano (L) colpisce la traversa, al 45° Corvi (F) calcia alto un calcio di rigore



Levanto Calcio: Zito, Merani, Agrò, Bertano, Mozzachiodi, Sassarini, Romano, Rezzano, Marasco, Tuvo, Nicora. All. Agata

A disp.: Mori, Zoppi, Caridi, Barilari, Baccelli, Callo, Garibotti, Righetti, Monti.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi N., Di Biase, Natale, Pesare, Giordano, Barabino, Alvisi, Stella, Corvi, Del Vigo, Amorfini. All. Gatti

A disp.: Stradini, Arena, Esposito, Dani, Fiorenza, Lenelli, Drovandi, Angella



Marassi - Valdivara 5 Terre

Marcatori: 10° Simonini (V), 20° Vulpes (M), 65° [Rig.] Ghiglia S.



Marassi 1965: Firpo, Raso, Robotti, Bondelli, Ghiglia A., Owusu, Cavallino, Cani, Vulpes, Ghiglia S., Olanda.

A disp.: Carozza, Abamo, Brema, Di Pietro, Garrone, Sugrenti, Stefanzl, Dondero.



Valdivara 5 Terre: Brozzo, Polani, Lala, Naclerio, Nardini, Nika, Taddei, Belforti, Bolla, Simonini, Ciuffardi. All. Priano

A disp.: Rossi, Bertonati, Degano, Eminente, Memaj, Rjai



Classifica: 20 Forza e Coraggio*, 20 Cadimare*, 16 Goliardicapolis, 16 Golfo Paradiso PRCA, 16 Marassi*, 15 Canaletto Sepor, , 14 Colli Ortonovo*, 13 Little Club James*, 10 Magra Azzurri, 9 Samargheritese, 9 Levanto*, 7 Bogliasco *, 6 Real Fieschi, 6 Don Bosco Spezia, 4 Valdivara 5 Terre*



* = una partita in più



G.L.