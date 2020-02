Risultati, l'ex Campagni stende la Forza e Coraggio

Vince il Canaletto e il Cadimare che torna in vetta battendo la Sammargheritese. Gran successo del Colli a Vallescrivi. Don Bosco cede al Fieschi. Set Valdivara con il Little. Pari tra Levanto e Magra. Il Golfo cede al Marassi

La Spezia - L'ex Campagni stende la Forza e Coraggio. Vince il Canaletto e il Cadimare che torna in vetta battendo la Sammargheritese. Gran successo del Colli a Vallescrivi. Don Bosco cede al Fieschi. Set Valdivara con il Little. Pari tra Levanto e Magra. Il Golfo cede al Marassi



Risultati XXII giornata - Promozione Girone B



Bogliasco - Goliardicapolis 2 - 2 (Del Vecchio, Cimieri; Mura, Salvini)

Cadimare - Sammargheritese 2 - 1 (17° Moussavi, 27° Cupini, Dapelo)

Canaletto Sepor - Forza e Coraggio 2 - 1 (33° Natale, 53° Campagni, 87° Mendoza)

Levanto Calcio - Magra Azzurri 0 - 0

Little Club James - Valdivara 5 Terre 6 - 0 (Sanni, Ricci, Rotela, Rotela, Galliano, De Mattei)

Marassi - Golfo Paradiso PRCA 3 - 1 (Ghiglia, Rusconi, Balestrino, 93° Massaro)

Real Fieschi - Don Bosco Spezia 2 - 1 (110° Ruffino, 45° Mosto, 60° Valletta)

Vallescrivia - Colli Ortonovo 0 - 1 (42° Ninotti)



Classifica: 44 Cadimare, 42 Forza e Coraggio, 41 Canaletto Sepor*, 39 Golfo Paradiso PRCA *, 39 Vallescrivia, 37 Marassi, 35 Colli Ortonovo, 35 Goliardicapolis, 28 Sammargheritese, 28 Levanto Calcio, 25 Bogliasco, 25 Magra Azzurri, 25 Real Fieschi (-1), 22 Little Club James, 21 Don Bosco Spezia, 9 Valdivara 5 Terre



* = una partita in meno



G.L.