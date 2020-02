Risultati, il "Derby della Costa" alla Forza e Coraggio che torna in testa

La Spezia - Il "Derby della Costa" alla Forza e Coraggio che torna in testa. Battuto di misura il Cadimare. Levanto deve arrendersi al Golfo Paradiso. Real Fieschi passa con Magra Azzurri. Colli Ortonovo impatta con Little Club. Bogliasco corsaro con Don Bosco



Risultati XXI giornata - Promozione Girone B



Colli Ortonovo - Little Club James 0 - 0

Don Bosco Spezia - Bogliasco 0 - 3 (26° e 49° Cappelletti, 45° Del Vecchio)

Forza e Coraggio - Cadimare 1 - 0 (71° Natale)

Golfo Paradiso PRCA - Levanto Calcio 4 - 3 (14° Garrasi, 20° e 88° Monticone, 26° e 50° Marasco, 30° Massaro, 70° Barilari)

Goliardicapolis - Vallescrivia 0 - 1 (76° Cardini)

Magra Azzurri - Real Fieschi 1 - 2 (35° Mezzani, )

Sammargheritese - Marassi 0 - 1 (24° Robotti)

Valdivara 5 Terre - Canaletto Sepor 0 - 3 (14° e 68° Mendoza, 62° Becci)



Classifica: 42 Forza e Coraggio, 41 Cadimare, 39 Golfo Paradiso PRCA *, 39 Vallescrivia, 38 Canaletto Sepor *, 34 Goliardicapolis, 34 Marassi, 32 Colli Ortonovo, 28 Sammargheritese, 27 Levanto Calcio, 24 Bogliasco, 24 Magra Azzurri, 22 Real Fieschi (-1), 21 Don Bosco Spezia, 19 Little Club James, 9 Valdivara 5 Terre



* = una partita in meno



G.L.