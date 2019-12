Risultati, il Cadimare fa suo il big match con il Canaletto e torna in testa

La Spezia - Cadimare batte Canaletto nel big match e torna in testa. Pannone fa un favore agli ex compagni: Don Bosco batte Forza e Coraggio. Impresa Colli Ortonovo: battuto il Golfo Paradiso. Magra Azzurri cede alla Goliardica. Sconfitte Valdivara e Levanto



Risultati Promozione Girone B - XV giornata



Canaletto Sepor - Cadimare 1 - 3 (10° Marozzi, 29° Del Santo 49° Lunghi 80° Rossi)

Colli Ortonovo - Golfo Paradiso PRCA 2 - 0 (8° Verona 32° Lorenzini)

Don Bosco Spezia - Forza e Coraggio 2 - 1 (7° e 70° Pannone, 20° Naclerio)

Goliardicapolis - Magra Azzurri 4 - 1 (7° Mura 9° Bottino 58° De Martini 72° Leonini 92° Dotto)

Little Club James - Marassi 2 - 3 (45° Alagona 48° Ricci 57° Maucci 59° Stradi 91° Ghiglia S.)

Valdivara 5 Terre - Sammargheritese 0 - 1 (30° Olmo)

Vallescrivia - Levanto Calcio 3 - 2 (40° e 70° Cardini 75° Fassone 80° Rezzano 85° Barilari)

Bogliasco - Real Fieschi 2 - 0 (58° e 82° Cappelletti) - INIZIATA ALLE 16:30



Classifica: 31 Cadimare, 30 Golfo Paradiso PRCA, 30 Forza e Coraggio, 29 Canaletto Sepor, 29 Vallescrivia, 25 Goliardicapolis, 24 Marassi*, 24 Colli Ortonovo *, 20 Levanto Calcio, 18 Sammargheritese, 17 Magra Azzurri, 15 Real Fieschi, 14 Little Club James, 13 Don Bosco Spezia, 10 Bogliasco, 6 Valdivara 5 Terre



* = una partita in meno



G.L.