Risultati, grande Forza e Coraggio "manita" al Real Fieschi

La Spezia - Una grande Forza e Coraggio cala la manita sul Real Fieschi. Athletic ribalta Campomorone e si stacca in testa. Cinquina anche per il Colli contro il Casarza. Tutto facile per Golfo Paradiso e Canaletto con Don Bosco e Goliardica. Rivasamba supera Burlando, Magra batte Borzoli.



Risultati XXVII giornata Girone B Promozione



Athletic Club Liberi - Campomorone Sant'Olcese 3 - 1 (35° Bevegni, 51° Di Pietro, 65° Ilardo, 79° Arrighetti)

Casarza Ligure - Colli Ortonovo 0 - 5 (35° [Rig.] Rosati, 40° e 75° Verona, 60° Manfredi, 80° Ninotti)

Forza e Coraggio - Real Fieschi 5 - 2 (4° Pesare, 9°, 38° e 51° Esposito, 39° Bacigalupo, 84° [Rig.] Gandolfo, 89° Cuccolo)

Golfo Paradiso PRCA - Don Bosco Spezia 3 - 2 (1° e 25° Massaro, 11° [Rig.] Monticone, 30° Nicolini, 60° Flagiello)

Goliardicapolis - Canaletto Sepor 0 - 3 (8° Becci, 10° e 38° Costa)

Magra Azzurri - Borzoli 2 - 1 (Esibiti, Goldoni, Leonini)

Rivasamba - Burlando 3 - 1 (1° Latin, 23° Capalbo, 72° Pelle, 89° Fontana)

Cadimare - Little Club G. Mora - INIZIO ORE 17:00



Classifica: 59 Athletic Club Liberi, 55 Real Fieschi, 54 Rivasamba, 51 Cadimare, 46 Golfo Paradiso PRCA, 43 Little Club G. Mora, 39 Magra Azzurri, 38 Campomorone Sant'Olcese, 37 Goliardicapolis, 36 Don Bosco Spezia, 31 Forza e Coraggio, 31 Canaletto, 26 Colli Ortonovo, 23 Casarza Ligure, , 13 Borzoli, 8 Burlando



