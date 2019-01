Risultati, ecco come è finito il recupero Burlando - Real Fieschi

Si giocava questo pomeriggio il recupero della 15° giornata del Girone B di Promozione ligure tra il fanalino di coda e i bianco azzurri di mister Paglia secondi in classifica. Ecco la nuova graduatoria

La Spezia - Va ad appannaggio del Real Fieschi il recupero della XV giornata del Girone B di Promozione della Liguria. La squadra di mister Paglia ha la meglio del fanalino di coda Burlando con un netto 0 - 3. La sblocca il bomber Gandolfo, al 14° centro stagionale in altrettante partite disputate, raddoppia ancora nel primo tempo Ronconi. Sigillo finale di Garbarino G. all'81°. Con questo risultato i bianco azzurri appaiano in testa alla classifica il Rivasamba, ma sono Campioni d'Inverno per aver vinto per 2 - 0, grazie alla doppietta di Ruffino, lo scontro diretto con i "calafati". Burlando sempre ultima a quota 7 punti.



Risultato recupero XV giornata Girone B di Promozione



Burlando - Real Fieschi 0 - 3 (10° Gandolfo, 40° Ronconi, 81° Garbarino G.)



Classifica: 32 Real Fieschi, 32 Rivasamba, 31 Athletic Club Liberi, 28 Golfo Paradiso PRCA, 24 Cadimare, 23 Magra Azzurri, 23 Little Club G. Mora, 22 Don Bosco Spezia, 19 Goliardicapolis, 18 Forza e Coraggio, 17 Campomorone Sant'Olcese, 14 Canaletto Sepor, 13 Casarza Ligure, 13 Colli Ortonovo, 10 Borzoli, 7 Burlando.