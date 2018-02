Risultati, al Colli Ortonovo il derby con il Magra Azzurri

La Spezia - Al Colli Ortonovo il derby con il Magra Azzurri. Athletic batte Goliardicapolis e rimane in vetta. Dell'Ovo per far tornare il sorriso al Cadimare. Doppio Pannone impatta per il Don Bosco con il Golfo Paradiso. Real Fiumaretta batte Real Fieschi. F&C cede al Casarza Ligure. Rivasamba OK



Risultati XX Giornata Promozione Girone B



Angelo Baiardo - Little Club G. Mora 2 - 1 (45° Bianchino, 54° Provenzano, 65° Sanni)

Cadimare - Ronchese 1 - 0 (21° Dell'Ovo)

Colli Ortonovo - Magra Azzurri 2 - 1 (1° Salku, 38° Verona, 89° Uras)

Forza e Coraggio - Casarza Ligure 0 - 1 (47° Traversaro)

Golfo Paradiso Prorecco Camogli - Don Bosco Spezia 2 - 2 (20° e 75° Pannone, 25° Costa, 81° Paterno)

Goliardicapolis - Athletic Club Liberi 0 - 1 (68° Aprile)

Real Fiumaretta - Real Fieschi 2 - 0 (45° e 88° Lombardini)

Rivasamba - San Cipriano 1 - 0 (20° Arnulfo)