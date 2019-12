Risultati, Forza e Coraggio espugna Santa Margherita

In testa con Golfo Paradiso che cala la manita sul Valdivara. Cadimare bloccato sul pari dal Little Club. Al Canaletto il derby con Don Bosco. Levanto batte Bogliasco

La Spezia - Forza e Coraggio espugna Santa Margherita. In testa con Golfo Paradiso che cala la manita sul Valdivara. Cadimare bloccato sul pari dal Little Club. Al Canaletto il derby con Don Bosco. Manita Real Fieschi alla Goliardicapolis. Levanto batte Bogliasco



Risultati XII giornata - Promozione Girone B



Cadimare - Little Club James 0 - 0

Canaletto Sepor - Don Bosco Spezia 2 - 0 (57° Becci 87° Costa)

Golfo Paradiso PRCA - Valdivara 5 Terre 5 - 1 (12° Monticone 39° Rizzo 39° Rizzo 57° Pomo 90° Massaro - 61° Vanacore)

Levanto - Bogliasco 2 - 0 (46° Mozzachiodi 82° Barilari)

Magra Azzurri - Colli Ortonovo 0 - 1 (23° Panico)

Marassi - Vallescrivia 0 - 2 (88° Matranga 91° Vicini)

Real Fieschi - Goliardicapolis 5 - 0 (20° Ruffino 31° Mosto 54° Ruffino 68° Mosto 85° Asimi)

Sammargheritese - Forza e Coraggio 1 - 2 (7° Natale 14° Corvi, 46° Paoletti)



Classifica: 26 Golfo Paradiso PRCA, 26 Forza e Coraggio, 25 Canaletto Sepor, 24 Cadimare, 24 Vallescrivia, 21 Goliardicapolis, 17 Marassi*, 17 Colli Ortonovo*, 14 Little Club James, 16 Levanto Calcio, 15 Real Fieschi, 13 Magra Azzurri, 12 Sammargheritese, 10 Don Bosco Spezia, 7 Bogliasco, 5 Valdivara 5 Terre



* = una partita in meno



L.G.