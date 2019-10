Risultati, Forza e Coraggio e Goliardicapolis si confermano in testa

Battute Little Club e Don Bosco. Cadimare tris al Golfo Paradiso. Canaletto in dieci batte la Sammargheritese. Beffa Levanto con Real Fieschi. Magra corsaro con Marassi

La Spezia - Forza e Coraggio e Goliardicapolis in testa. Battute Little Club e Don Bosco. Cadimare tris al Golfo Paradiso. Canaletto in dieci batte la Sammargheritese. Beffa Levanto con Real Fieschi. Magra corsaro con Marassi



Risultati e marcatori IV giornata - Promozione Girone B



Vallescrivia - Valdivara 5 Terre - 4 - 3 (13° Maisano, 56° Vaccaro, 71° Simoni, 72° A. Naclerio, 82 ° Mazzolini, 86° Matragna, 89° Barrow) [GIOCATA IERI]

Cadimare - Golfo Paradiso PRCA 3 - 0 (15° Lunghi, 67° Pannone, 94° A. Sarti)

Canaletto Sepor - Sammargheritese 1 - 0 (79° Becci)

Goliardicapolis - Don Bosco Spezia 2 - 1 (5° Siciliano, 14° De Martini, 89° Nicolini)

Levanto - Real Fieschi 2 - 3 (41° e 54° [Rig.] Mosto, 85° Marasco, 89° Nicora, 95° Ronconi)

Little Club James - Forza e Coraggio 0 - 2 (63° Corvi, 79° Esposito)

Marassi - Magra Azzurri 1 - 3 (57° Cariati, 59° Stradi, 68° [Rig.] Leonini, 87° Pellegri)

Bogliasco - Colli Ortonovo, inizio ore 17:30



Classifica: 10 Forza e Coraggio, 10 Goliardicapolis, 9 Canaletto Sepor, 8 Cadimare, 8 Vallescrivia, 6 Magra Azzurri, 6 Real Fieschi, 6 Little Club James, 6 Colli Ortonovo, 4 Golfo Paradiso PRCA, 3 Valdivara 5 Terre, 2 Sammargheritese, 1 Bogliasco, 1 Levanto Calcio, 0 Don Bosco Spezia



G.L.