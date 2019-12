Risultati, Forza e Coraggio dilaga con Valdivara e torna in testa

In vetta anche Golfo Paradiso con poker alla Goliardica. Canaletto rimonta e impatta con Marassi. Cadimare piega Don Bosco. Ortonovo passa in casa Samm. Magra Azzurri e Levanto tris a Bogliasco e Little Club

La Spezia - Forza e Coraggio dilaga con Valdivara e torna in testa. In vetta anche Golfo Paradiso con poker alla Goliardica. Canaletto rimonta e impatta con Marassi. Cadimare piega Don Bosco. Ortonovo passa in casa Samm. Magra Azzurri e Levanto tris a Bogliasco e Little Club



Risultati Promozione Girone B - XIV giornata



Cadimare - Don Bosco Spezia 1 - 0 (70° Forieri)

Forza e Coraggio - Valdivara 5 Terre 6 - 2 (10° Amorfini 20° e 24° Naclerio 52° Cuccolo 60° Alvisi 72° Pesare - 32° e 41° Ronconi)

Golfo Paradiso PRCA - Goliardicapolis 4 - 0 (2° e 85° Rizzo 6° Massaro 70° Monticone)

Levanto Calcio - Little Club James 3 - 2 (42° Nicora 59° Tuvo 88° Romano - 22° Matzedda 67° Rotela)

Magra Azzurri - Bogliasco 3 - 0 (24° Atzeni 75° Leonini 90° Leonini)

Marassi - Canaletto Sepor 2 - 2 (31° Vulpes 43° Stradi 55° Costa 64° Marte)

Real Fieschi - Vallescrivia 1 - 1 (20° Maisano, 41° Mosto)

Sammargheritese - Colli Ortonovo 0 - 1 (8° Musetti)



Classifica: 30 Golfo Paradiso PRCA, 30 Forza e Coraggio, 29 Canaletto Sepor, 28 Cadimare, 26 Vallescrivia, 22 Goliardicapolis, 21 Marassi*, 21 Colli Ortonovo *, 20 Levanto Calcio, 17 Magra Azzurri, 15 Real Fieschi, 15 Sammargheritese, 14 Little Club James, 10 Don Bosco Spezia, 7 Bogliasco, 6 Valdivara 5 Terre



* = una partita in meno



L.G.