Risultati, Dell'Ovo decide il posticipo tra Cadimare e Little Club G. Mora

Match combattuto tra la squadra di Buccellato e quella del player - manger Di Somma. La rete dell'attaccante vale tre punti pesanti e il 16° risultato utile consecutivo

La Spezia - Una rete nella ripresa di Dell'Ovo vale la vittoria per il Cadimare contro il Little Club G. Mora. Tre punti pesanti che consentono ai "Pirati" di incamerare il 16° risultato utile consecutivo, mantenere il terzo posto e portarsi a -1 dal Real Fieschi secondo in classifica.



Risultati XXVII giornata Girone B Promozione



Athletic Club Liberi - Campomorone Sant'Olcese 3 - 1 (35° Bevegni, 51° Di Pietro, 65° Ilardo, 79° Arrighetti)

Casarza Ligure - Colli Ortonovo 0 - 5 (35° [Rig.] Rosati, 40° e 75° Verona, 60° Manfredi, 80° Ninotti)

Forza e Coraggio - Real Fieschi 5 - 2 (4° Pesare, 9°, 38° e 51° Esposito, 39° Bacigalupo, 84° [Rig.] Gandolfo, 89° Cuccolo)

Golfo Paradiso PRCA - Don Bosco Spezia 3 - 2 (1° e 25° Massaro, 11° [Rig.] Monticone, 30° Nicolini, 60° Flagiello)

Goliardicapolis - Canaletto Sepor 0 - 3 (8° Becci, 10° e 38° Costa)

Magra Azzurri - Borzoli 2 - 1 (Esibiti, Goldoni, Leonini)

Rivasamba - Burlando 3 - 1 (1° Latin, 23° Capalbo, 72° Pelle, 89° Fontana)

Cadimare - Little Club G. Mora 1 - 0 (68° Dell'Ovo)



Classifica: 59 Athletic Club Liberi, 55 Real Fieschi, 54 Rivasamba, 54 Cadimare, 46 Golfo Paradiso PRCA, 43 Little Club G. Mora, 39 Magra Azzurri, 38 Campomorone Sant'Olcese, 37 Goliardicapolis, 36 Don Bosco Spezia, 31 Forza e Coraggio, 31 Canaletto, 26 Colli Ortonovo, 23 Casarza Ligure, 13 Borzoli, 8 Burlando



G.L.