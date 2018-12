Risultati, Canaletto torna alla vittoria superando Athletic

Rivasamba Campione d'Inverno con pareggio con Goliardicapolis. Al Don Bosco il derby con Magra Azzurri. Cadimare impatta con Campomorone. Little corsaro a Casarza. Golfo Paradiso poker al Colli Ortonovo. F&C poker al Borzoli in rimonta

La Spezia - Grande vittoria per il Canaletto che supera l'ex capolista Athletic Club Liberi. Rivasamba Campione d'Inverno con pareggio con Goliardicapolis. Al Don Bosco il derby con Magra Azzurri. Cadimare impatta con Campomorone. Little corsaro a Casarza. Golfo Paradiso poker al Colli Ortonovo. F&C poker al Borzoli in rimonta



Risultati XV giornata Girone B Promozione



Athletic Club Liberi - Canaletto Sepor 0 - 2 (82° e 84° Costa)

Burlando - Real Fieschi - RINVIATA AL 06/01/2019

Cadimare - Campomorone Sant'Olcese 1 - 1 (13° [Rig.] Curabba, 67° Lunghi)

Casarza Ligure - Little Club G. Mora 0 - 2 (32° De Vecchi, 90° Raiola)

Forza e Coraggio - Borzoli 4 - 1 (15° D'Ambrosi, 18° Campagni, 39° e 70° Pesare, 44° Cuccolo)

Golfo Paradiso PRCA - Colli Ortonovo 4 - 0 (46° Battaglia, 47° e 84° Monticone, 74° Massaro)

Magra Azzurri - Don Bosco Spezia 0 - 1 (44° Ibba)

Rivasamba - Goliardicapolis 0 - 0



Classifica: 32 Rivasamba, 31 Athletic Club Liberi, 29 Real Fieschi*, 28 Golfo Paradiso PRCA, 24 Cadimare, 23 Magra Azzurri, 23 Little Club G. Mora, 22 Don Bosco Spezia, 19 Goliardicapolis, 18 Forza e Coraggio, 17 Campomorone Sant'Olcese, 14 Canaletto Sepor, 13 Casarza Ligure, 13 Colli Ortonovo, 10 Borzoli, 7 Burlando*



* = una partita in meno