Risultati, Cadimare ribalta Forza e Coraggio e vola in testa

La Spezia - Il Cadimare vince il derby in rimonta battendo la Forza e Coraggio e va in testa da solo. Canaletto vola con un poker al Valdivara. Magra Azzurri si impone sul Fieschi. Ortonovo battuto dal Little. Don Bosco sempre più ultimo



Risultati e marcatori VI Giornata - Promozione Girone B



Cadimare - Forza e Coraggio 2 - 1 (61° Pesare, 74° Bertagna, 90° Giannini)

Canaletto - Valdivara 5 Terre 4 - 1 (1° e 67° Costa 21° Antonelli 27° Bertonati 60° Poli 67°)

Levanto - Golfo Paradiso PRCA 2 - 4 (2° e 30° Rizzo 15° Monticone 40° Marasco 50° Tuvo 80° Masi)

Little Club James - Colli Ortonovo 2 - 1 (18° Lorenzini 76° Zaami 78° Alagona)

Marassi - Sammargheritese 2 - 1 (17° Paoletti, )

Real Fieschi - Magra Azzurri 0 - 1 (65° Salamina)

Vallescrivia - Goliardicapolis 2 - 1 (30° Tosonotti 61° Fassone, 75° De Martini)

Bogliasco - Don Bosco Spezia 3 - 1 (12° Cappelletti 26° Nicolini 47° Pintus 90° Bosio)



Classifica: 14 Cadimare, 13 Forza e Coraggio, 13 Marassi, 12 Colli Ortonovo, 12 Canaletto Sepor, 11 Vallescrivia, 10 Goliardicapolis, 10 Golfo Paradiso PRCA, 9 Magra Azzurri, 9 Little Club James, 6 Real Fieschi, 5 Sammargheritese, 4 Bogliasco, 4 Levanto, 3 Valdivara 5 Terre, 0 Don Bosco Spezia



G.L.