Risultati, Cadimare battuto dalla Samm, torna in testa la Forza e Coraggio

La Spezia - Cadimare chiude in 7, quattro espulsi, e viene battuto dalla Sammargheritese. In testa torna la Forza e Coraggio che batte il Canaletto. Prima vittoria per il Don Bosco. Colli Ortonovo impatta con Vallescrivia. Al Levanto il derby con il Magra Azzurri.



Risultati e marcatori VII Giornata - Promozione Girone B



Colli Ortonovo - Vallescrivia 1 - 1 (2° Vacchino, 22° Vaccaro)

Don Bosco Spezia - Real Fieschi 2 - 1 (9° Nicolini 35° Raggi 78° Mosto)

Forza e Coraggio - Canaletto Sepor 1 - 0 (78° Esposito)

Golfo Paradiso PRCA - Marassi 4 - 1 (14° Rizzo 24° Ghiglia 27° Aprile 41° Monticone 70° Massaro)

Goliardicapolis - Bogliasco 2 - 0 (18° Gatto, 38° aut. Allocca)

Magra Azzurri - Levanto 0 - 2 (18° Rezzano, 60° Righetti)

Sammargheritese - Cadimare 3 - 0 (5° Gambarelli 49° Paoletti 72° Larizza)

Valdivara 5 Terre - Little Club James 1 - 1 (53° Degano, 60° Nardo)



Classifica: 16 Forza e Coraggio, 14 Cadimare, 13 Goliardicapolis, 13 Golfo Paradiso PRCA, 13 Marassi, 13 Colli Ortonovo, 12 Canaletto Sepor, 10 Little Club James, 9 Magra Azzurri, 8 Samargheritese, 7 Levanto, 6 Real Fieschi, 4 Bogliasco, 4 Valdivara 5 Terre, 3 Don Bosco Spezia



L.G.