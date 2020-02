Risultati, Bertagna spedisce in vetta il Cadimare

La Spezia - Bertagna spedisce il Cadimare in vetta: battuto il Magra Azzurri. Forza e Coraggio incassa un poker dal Vallscrivia. Super Don Bosco segna cinque gol al Levanto con un Imperatore in più. Colli cede di misura alla Goliardicapolis



Risultati XX giornata - Promozione Girone B



Canaletto - Golfo Paradiso PRCA - RINVIATA

Cadimare - Magra Azzurri 3 - 1 (4° e 15° Bertagna, 25° Giannini, 67° Martinelli)

Goliardicapolis - Colli Ortonovo 2 - 1 (5° Mura, 24° Filippone, 63° N. Cucurnia)

Levanto Calcio - Don Bosco Spezia 2 - 5 (9° e 64° Rrokaj, 21° Pannone, 40° Imperatore, 52° Valletta, 54° Romano, 59° Gabelli)

Little Club James - Sammargheritese 1 - 4 (3° Salano 9° Musante 32° Gambarelli 50° Zaami 60° Paoletti)

Marassi - Real Fieschi 0 - 3 (15° Asimi 73° Ruffino 80° Rossi)

Vallescrivia - Forza e Coraggio 4 - 2 (6° Pesare, 42° e 70° Fassone, 71° Naclerio, 73° Cardini, 88° Vaccaro)

Bogliasco - Valdivara 5 Terre 3 - 1 (13° Cappelletti, 54° Suso, 58° Boschini, 61° Cimieri)



Classifica: 41 Cadimare, 39 Forza e Coraggio, 36 Golfo Paradiso PRCA *, 36 Vallescrivia, 35 Canaletto Sepor *, 34 Goliardicapolis, 31 Colli Ortonovo, 31 Marassi, 28 Sammargheritese, 27 Levanto Calcio, 24 Magra Azzurri, 21 Don Bosco Spezia, 21 Bogliasco, 19 Real Fieschi (-1), 18 Little Club James, 9 Valdivara 5 Terre



* = una partita in meno



G.L.