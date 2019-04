Rimonta vincente per il Magra Azzurri

Al "Camaiora" la squadra di Paolini supera di misura la penultima della classe Borzoli che appare oramai condannata alla retrocessione. Decisiva la rete di Leonini a cinque minuti dal termine

Santo Stefano Magra - Centra una vittoria di misura e in rimonta il Magra Azzurri che al "Camaiora" supera il Borzoli penultima forza del torneo che, seppur volenteroso, appare oramai condannato alla retrocessione in I Categoria.



La formazioni: Mister Paolini rimescola un po' le carte inserendo Quintavalla a difesa dei pali e Iodice al centro della difesa al posto dei titolarissimi Quintavalla e Valentini. In attacco il tridente è composto da Goldoni - Morettini - Leonini con il duttile Salamina che parte da terzino sinistro. I genovesi di Pusceddu si presentano con appena 14 effetivi al match di Santo Stefano Magra. In avanti conferma per la coppia Carrubba - Esibiti.



Cronaca: Equilibrata la prima frazione di gioco con il Magra Azzurri che cerca con un po' più di insistenza la via della rete, ma gli ospiti si difendono con ordine senza correre grossi pericoli. Da rimarcare due belle azioni personali di Leonini che in velocità salta due avversari e la prima volta colpisce la parte alta della traversa, mentre sulla seconda costringe Cannavò alla deviazione di piede. Per il Borzoli un paio di incursioni che di testa impegnano l'attento Quintavalla e al 40° un piazzato di Esibiti sui cui il portiere di casa si fa ancora trovare pronto.



Altro ritmo nella ripresa che si apre con il vantaggio degli ospiti abili a sfruttare al meglio una indecisione della difesa "blues" e realizzare con Esibiti. Immediata reazione bianco azzurra che al 49° acciuffano il pari con una gran tiro su punizione dai 25 metri di Goldoni. Ottenuto il pareggio il Magra Azzurri cerca la rete della vittoria con insistenza sprecando una serie incredibile di opportunità. Un incontenibile Leonini si presenta almeno tre volte solo davanti al portiere fallendo sempre di un soffio il vantaggio, una doppia conclusione di Antonelli costringe in angolo la difesa degli ospiti che non stanno a guardare cercando di colpire in contropiede. Il goal che decide la gara arriva a cinque minuti dal termine: dalla bandierina Leonini (nella foto,, ndr) calcia e la palla, forse toccata da un difensore, finisce in porta per il 2 - 1 finale. Una vittoria meritata per i "blues" contro un avversario che, nonostante la classifica, ha onorato l'impegno sino al termine. Locali che salgono in settima posizione a quota 39 punti superando in un colpo solo Campomorone Sant'Olcese, Goliardicapolis e Don Bosco Spezia. Sempre penultimo a quota 13 il Borzoli a cui oramai manca solamente la matematica per sancirne la retrocessione in I Categoria. Tra i migliori in campo l'esterno d'attacco locale Leonini



Tabellino



Magra Azzurri - Borzoli 2 - 1

Marcatori: 46° Esibiti (B), 49° Goldoni (M), 85° Leonini (M)



Magra Azzurri: Quintavalla, Capetta, Salamina, Mezzani, Iodice, Romiti, Benassi (Boni), Antonelli, Morettini (Bettoni), Goldoni (Montani), Leonini. All. Paolini

A disp.: Grilli, Sarti, Valentini, Casassa



Borzoli: Cannavò, Ferrero, Sigona, Puggioni, Massa, Perego, Zanini, Chiappori, Esibiti, Carrubba, Mendez. All. Pusceddu

A disp: Recalchi, Ragusa, Rondoni.



Guido Lorenzelli