Righetti sigla un'importante vittoria per il Levanto

Santo Stefano Magra - Un Magra Azzurri brutta copia di quello che una settimana fa ha battuto a domicilio il Real Fieschi perde malamente al Camaiora il derby spezzino contro il Levanto Calcio bisognoso di punti nella zona calda della classifica.



Buon avvio dei padroni di casa che al 9° Leonini falliscono in maniera abbastanza clamorosa il il vantaggio quando Leonini calcia altissimo a due passi dalla porta difesa da Currarino. Sono quindi i rivieraschi a trovare il gol del vantaggio quando Rezzano finalizza al meglio un'azione di ripartenza. Il Magra Azzurri reagisce, ma in modo confuso e poco incisivo. Al 19° Del Padrone calcia alta una punizione dai venti metri, al 21° Leonini va sul fondo mette al centro, ma Currarino in uscita anticipa gli attaccanti locali. Al 27° Salamina lancia Romiti che con un bel destro anticipa il portiere e segna, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco su segnalazione dell'assistente. Si va al riposo con il Levanto in vantaggio.



Stesso copione nella ripresa: bianco azzurri costantemente in avanti, ma a trovare la seconda rete sono ancora gli ospiti al 10° dopo un tiro di Leonini che passa alto sulla traversa. E' Righetti a siglare il raddoppio per i ragazzi di mister Agata approfittando di una leggerezza dei difensori in maglia blu. Il Magra Azzurri ci prova senza fortuna prima di testa con Cariati e poi con Salamina dal limite, ma è Simone Atzeni, al rientro dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi un anno, a rimettere in gioco i suoi con un sinistro che batte il portiere avversario. Si continua con i padroni di casa in avanti alla ricerca del pari: ultima occasione allo scadere con Del Padrone che dal limite costringe alla difficile deviazione in angolo Anselmo, subentrato ad inizio ripresa a Currarino. Ad un minuto dal 90° cartellino rosso tra gli ospiti comminato a Marasco e rivieraschi che chiudono quindi in inferiorità numerica la propria gara.



Tre punti di vitale importanza per la classifica del Levanto Calcio, Magra Azzurri rimandato con la seconda sconfitta interna consecutiva in un derby spezzino dopo quello con il Cadimare.



Tabellino



Magra Azzurri - Levanto Calcio 1 - 2

Marcatori: 15° Rezzano (L), 57° Righetti (L), 70° Atzeni (M)



Note: all'89° espulso Marasco (L)



Magra Azzurri: Pietra, Capetta, Salamina (63° Morettini), Mezzani, Valentini, Romiti, Pellegri (59° Atzeni), Cariati (79° Castellanotti), Conti (59° Parra), Del Padrone, Leonini. All. Paolini

A disp.: Xhika, Cerri, Montani.



Levanto Calcio: Currarino (46° Anselmo), Agrò, Nicora, Bertano, Mozzachiodi, Baccelli (69° Zoppi), Rezzano (75° Callo), Sassarini, Marasco, Righetti, Tuvo. All. Agata



Arbitro: Sig. Sandri della Spezia