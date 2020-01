Righetti show e il Levanto stende il Canaletto

Levanto - Vero e proprio “exploit” (anche se i biancocelesti sono in realtà in costante progresso da almeno un paio di mesi…) del Levanto che, al “Raso Scaramuccia” levantese, travolge letteralmente il forte Canaletto Sepor con un quattro a zero a cui fa da asse la splendida tripletta di uno straripante Dimitri Righetti; il quale si riprende così’ il centro del palcoscenico locale, sopperendo alla giornata un pochino strana là davanti di Gennaro Marasco, che parzialmente proprio quest’ultimo gli aveva magari un po’ sottratto nella prima metà di questo campionato. Non dimentichiamo però allo stesso tempo che l’ “overture” è stata di quel Leonardo Gabelli, diciassettenne, che era all’esordio interno dopo il debutto in casa del Cadimare.

Appunto Gabelli sblocca il risultato con una “zuccata” su corner di Barilari, quindi tre volte a segno dunque Righetti, dapprima su “assist” del medesimo Barilari e poi su passaggio dello stesso Gabelli nonché su “assolo”.



Tabellino



LEVANTO – CANALETTO 4 – 0

Marcatori: 11’ Gabelli, 29’, 59’ e 75’ Righetti.



LEVANTO: Currarino, Merani, Nicora; Bertano (83’Daneri), Mozzachiodi, Gabelli (72’ Rezzano); Romano T., Romano J. (83’ Garibotti), Marasco; Barilari (76’ Tuvo) e Righetti (76’ Zoppi). All. Agata, squalificato, in panchina Bagnasco.

CANALETTO SEPOR: Stano, Mendoza (50’ Ardovino), Fazio (50’ Pasini); Campagni, Becci, Marozzi; Cammareri, Antonelli (46’ Boggio), Pieri; Poli e Sanguinetti. All. Bastianelli.

ARBITRO: Castellano di Nichelino.