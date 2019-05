Real Fieschi, conferma per lo staff tecnico

Genova - Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta nella finale Play - Off del Girone B di Promozione subita contro il Rivasamba che il Real Fieschi riparte subito gettando basi e programmazione in vista della nuova stagione, quella 2019 - 2020. Il sodalizio bianco azzurro del presidente Levaggi, a mezzo di un comunicato ufficiale, ha infatti riconfermato in toto lo staff della Prima Squadra confermando alla guida della stessa mister Claudio Paglia. Un atto formale nel segno della continuità dopo la miglior stagione della propria giovane storia per il Real Fieschi.



"Real Fieschi comunica di aver formalizzato la conferma di Mister Claudio Paglia e del suo staff alla guida del club biancoblu per il prossimo campionato 2019-2020. Buon lavoro Mister!"