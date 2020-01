Real Fieschi clamoroso colpo di scena, si prosegue con l'attività

Cogorno - Sembra clamorosamente rientrata la questione che riguardava il ritiro e la chiusura della società del Real Fieschi. La società dell'allora presidente Levaggi aveva infatti comunicato la scorsa settimana la chiusura del sodalizio bianco azzurro dopo l'Assemblea Straordinaria dei Soci e comunicazione di immediata inattività agli organi FIGC - LND. Poi però qualcosa si è mossa per non far morire il calcio a San Salvatore dei Fieschi.



Anche grazie all'intervento del Presidente Regionale della FIGC Giulio Ivaldi il Real Fieschi non è stato chiuso pur non presentandosi alla partita con il Canaletto al "Tanca" della scorsa domenica. Una partita che ora, probabilmente, i bianco azzurri di mister Paglia perderanno a tavolino. Se non altro sono ricominciati gli allenamenti e i giocatori, anche quel Mosto già annunciato come nuovo acquisto dal Golfo Paradiso PRCA, non sono stati infatti svincolati. La prossima gara con il Little Club James dovrebbe invece essere rinviata a data da destinarsi.



Per quanto riguarda la Juniores di mister Garbarino la sfida contro i pari età della Luni Calcio è stata rinviata, mentre contro il Colli Ortonovo i giovani bianco azzurri saranno regolarmente in campo.



Intanto sembra che presto vi sarà anche un nuovo assetto societario con la carica di presidente che passera a Ermanno Biancardi che nella precedente gestione era dirigente del Settore Giovanile, mentre il nuovo incarico di Direttore Generale sarà ricoperto da Franco Cicala. Questa sera è in programma un incontro importante in cui dovrebbero essere sistemati tutti i dettagli del nuovo organigramma societario per proseguire l'attività del Real Fieschi.



Per permettere tutto ciò dovrebbe entrare anche una nuova cordata di imprenditori locali con a capo il Gruppo Gattiglia, proprietari dei noti supermercati Basko ed Ekom sparsi sul territorio. Dovrebbero quindi essere loro a permettere al Real Fieschi di proseguire tutte le proprie attività.