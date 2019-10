Rasoiata di Salamina: il Magra Azzurri vince a Cogorno

Cogorno - Bella e importante vittoria per il Magra Azzurri che torna dalla trasferta di Cogorno in casa del sempre ostico Real Fieschi con l'intero bottino conquistato grazie alla decisiva rete di Salamina.



Le formazioni: Padroni di casa ancora abbastanza rimaneggiati nella linea difensiva. Pesante il protrarsi dell'assenza del portiere e capitano Olmo Pozzo, uno dei migliori del ruolo in questo torneo, sostituito tra i pali ancora una volta dal giovane Ghirlanda. Out anche il forte esterno mancino Pane, Paglia recupera almeno per la panchina dal lungo infortunio Conti. In avanti confermata la coppia formata dal capocannoniere Mosto, sei gol in cinque match finora, e il fantasista albanese Asimi. Formazione offensiva per Paolini che lancia dal 1' minuto il giovanissimo Conti nell'attacco con Morettini e Pellegri retrocedendo ad esterno difensivo Leonini, sul versante opposto Salamina. Regia come sempre affidata a Del Padrone.



Cronaca: Al "Comunale" di Cogorno prima parte di gara nel segno dell'equilibrio con le difese che hanno il sopravvento sugli attaccanti. Solo conclusioni dalla distanza. La più pericolosa è quella di Leonini che intorno alla mezzora sfiora l'incrocio dei pali, ma nel complesso sia Ghirlanda che Pietra risultano inoperosi. Alla maggiore aggressività messa in mostra dai padroni di casa risponde un buon Magra Azzurri che controlla senza troppi affanni.



All'intervallo Paolini inserisce Capetta per Cariati. La ripresa vede le squadre più intraprendenti. Al 54° grande occasione per Pellegri che al volo di destro sfiora il palo con Ghirlanda che nella circostanza sembrava battuto. Rispondono un minuto prima dell'ora di gioco i padroni di casa trovando però Pietra prontissimo alla repentina uscita per smorzare sul nascere una pericolosissima incursione avversaria. Cinque minuti dopo la partita si sblocca con il vantaggio spezzino: l'ottimo Conti serve una gran palla a Salamina che in area calcia di sinistro un rasoterra che si infila a fil di palo. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, ma la pressione esercitata è priva di lucidità: un paio di mischie pericolose in area, una conclusione alta sulla traversa e un Magra Azzurri che riparte con azioni che mettono in seria difficoltà i difensori locali. Numerosi i cambi di mister Paglia che prova a scuotere i suoi per trovare il pareggio lanciando nella mischia anche il sempre pericoloso Ruffino e proprio il rientrante Conti J. In pieno recupero l'espulsione di Martino che costringe i locali a chiudere in inferiorità numerica il match. Poco dopo Del Padrone sfiora traversa e raddoppio per la squadra di Paolini: al triplice fischio grande l'esultanza spezzina. Vittoria su un campo difficile, la seconda in trasferta, che scaccia la brutta prova della settimana precedente con la sconfitta interna con l'attuale capolista Cadimare.



Tabellino



Real Fieschi - Magra Azzurri 0 - 1

Marcatore: 65° Salamina



Note: al 92° espulso Martino (R)



Real Fieschi: Ghirlanda, Dondero (73° Conti J.), Martino, Salvatori (87° Biancardi), Rossi, Bacigalupo Fed., Traversaro (60° Garbarino G.), Ronconi (54° Ruffino), Mosto, Asimi, Rezzano (70° Dahmane). All. Paglia



Magra Azzurri: Pietra, Leonini, Salamina, Mezzani, Valentini, Romiti, Morettini (73° Castellanotti), Cariati (46° Capetta), Conti, Del Padrone, Pellegri. All. Paolini

A disp.: Novelli, Iodice, Castro, Cerri, Atzeni, Boni.



Arbitro: Sig. Edwin Joel Meza Paredes di Genova



G.L.