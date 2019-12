Quinto risultato utile per il Levanto che batte il Bogliasco

Levanto - Con un gol per tempo il Levanto stende con il risultato più classico al "Raso Scaramuccia" il Bogliasco, che tuttavia si rammarica per i due pali colti su calcio piazzato da Maggiora. La squadra di mister Agata raccoglie così il quinto risultato utile di fila consolidando in tal modo la propria posizione di centro classifica nel Girone B del campionato di Promozione della Liguria.

Per la cronaca vantaggio dei rivieraschi proprio allo scadere del primo tempo con il difensore goleador Davide Mozzachiodi implacabile di testa su azione di calcio d’angolo. Quasi nel finale di gara il raddoppio di Barilari, su traversone di capitan Nicora, in mezza rovesciata. Insomma, un gol in elevazione e uno in girata, è dunque un Levanto che peraltro sembra non disdegnare lo spettacolo.



Tabellino



LEVANTO – BOGLIASCO 2 – 0

MARCATORI: al 45’ Mozzachiodi e all’ 82’ Barilari.



LEVANTO: Zito, Meroni, Agrò; Bertano, Mozzachiodi, Sassarini; Romano, Rezzano (80’ Caridi), Righetti (70’ Marasco); Tuvo (71’Barilari) e Nicora (88’ Callo). All. Agata, squalificato, in panchina Bagnasco.



BOGLIASCO: D’Anna, Taricco (75’ Cinieri), Fontana (67’ Cortese); Boschini, Orecchia, Poggi; Bianchino, Maggiora, Pintus; Allocca e Milici (56’ Cappelletti e 60’ Wienterburgh). All. Poggi.



ARBITRO: Vitale di Savona con Battiato di Genova e Siano della Spezia guardalinee.