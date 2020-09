Promozione, si parte subito con i derby spezzini

Formula classica con otto formazioni al via in Promozione, ben otto le spezzine. Tra queste la favorita, insieme a Marassi, Golfo Paradiso e Vallescrivia, Forza e Coraggio che inizierà con il difficile derby in trasferta in casa del Levanto Calcio di bomber Costa. Un altro derby in programma sarà Colli Ortonovo - Valdivara 5 Terre. La Tarros Sarzanese torna a calcare i campi di Promozione esordendo al "Cimma" contro il Don Bosco Spezia. Per il Magra Azzurri ecco lo scontro con una neo promossa ben attrezzata come il Follo San Martino.