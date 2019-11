Promozione, giocati stasera quattro recuperi

La Spezia - Giocati questa sera quattro recuperi nel Girone B di Promozione della Liguria.



Dopo tre vittorie consecutive il Don Bosco Spezia si ferma contro il Vallescrivia nonostante la rete del vantaggio di Maggiore al 39°. Alla mezzora traversa di Tosonotti. Al 64° proprio Tosonotti fissa il pareggio e poi Molon replica il gol di domenica dando la vittoria alla squadra di Amirante.



A Santo Stefano Magra un gol contestato dai locali messo a segno da Rizzo al 12° consente al Golfo Paradiso di continuare la sua lunga striscia di vittorie consecutive e battere un mai domo Magra Azzurri.



Un gol, l'undicesimo stagionale, del solito Mosto in pieno recupero e su calcio di rigore consente invece al Real Fieschi di fare suo il derby con la Sammargheritese. Rigore procurato da Gallio al 95° che viene anche espulso.



Infine finisce in parità l'atteso big match del "Tanca" tra Canaletto e Goliardicapolis. Ospiti subito avanti con Bennati, pareggio dei "canarini" con Costa su assist di Marte. Nel finale espulsi proprio Marte e A. De Martini per gli ospiti.



Classifica: 23 Cadimare, 22 Golfo Paradiso PRCA, 20 Forza e Coraggio, 19 Canaletto Sepor, 18 Vallescrivia, 18 Goliardicapolis, 17 Marassi, 14 Colli Ortonovo, 13 Little Club James, 13 Magra Azzurri, 12 Real Fieschi, 12 Levanto Calcio, 9 Don Bosco Spezia, 9 Samargheritese, 7 Bogliasco, 4 Valdivara 5 Terre



Tabellini



Vallescrivia - Don Bosco Spezia 2 - 1

Marcatori: 39° Maggiore (D), 64° Tosonotti (V), 72° Molon (V)



VALLESCRIVIA: Secondelli, Matranga, Norrito, Prestia, Maisano, Pasqui, Tosonotti, Vaccaro, Cardini, Leto, Mazzolini. All. Amirante



DON BOSCO SP: Fiorito, Conti, Campigli, Dadà, Selimi, Ibba, Capasso, Vicini, Maggiore, Nicolini, Bertocchi. All. Tornar



ARBITRO: Di Napoli di Savona



Magra Azzurri - Golfo Paradiso 0 - 1

Marcatore: 12° Rizzo



MAGRA AZZURRI: Pietra, Cerri, Montani, Mezzani, Valentini, Romiti, Pellegri, Salamina, Morettini, Del Padrone, Leonini. All. Paolini



GOLFO PARADISO PRCA: Roi, Canepa, Foppiano A., Battaglia Busacca, Cerrone, Garrasi, Bacigalupo, Arbocò, Massaro, Rizzo, Pezzi. All. Foppiano



ARBITRO: Filippo Masini di Genova



Real Fieschi - Sammargheritese 1 - 0

Marcatore: 96° [Rig.] Mosto



Note: al 95° espulso Gallio (S)



REAL FIESCHI: Pozzo, Dondero, Martino, Traversaro, Conti J., Bacigalupo Fed., Rugari G., Ruffino, Mosto, Asimi, Groppo



SAMMARGHERITESE: Calori, Peragallo, Di Fraia, Gambarelli, Di Carlo, Mortola, Gallio, Ori, Canella, Salano, Amandolesi



ARBITRO: Dario Ghiso di Savona



Canaletto Sepor - Goliardicapolis 1 - 1

Marcatori: 7° Bennati (G), 19 Costa (C)



Note: all'84° espulsi Marte (C) e A. De Martini (G)



CANALETTO: E. Bertagna, Fazio, Bagnoli, Campagni, D. Antonelli, Marozzi, Marte, Ambrosini, Costa, Poli, Dascanio. All. Bastianelli



GOLIARDICA: Ribizzi, Filippone, A. De Martini, Manzi, Ferrando, Dotto, Bennati, Bonadies, Mura, L. De Martini, Gatto. All. D'Asaro



ARBITRO: Emmanuel Crova di Chiavari



G.L.