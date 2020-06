Promozione, ecco le 35 formazioni avanti diritto all'iscrizione

Sono attualmente 35 le squadre con la possibilità di iscrizione ai tornei di Promozione 2020/2021.



I possibili ripescaggi e il numero delle squadre iscritte sarà quindi decisivo per il varo del format e il numero di squadre presenti in entrambi i gironi.



CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/2021



ARENZANO FOOTBALL CLUB



BORZOLI



BRAGNO



CAMPOROSSO



CANALETTO SEPOR



CELLE LIGURE



CERIALE PROGETTO CALCIO



COLLI ORTONOVO



DIANESE E GOLFO 1923



DON BOSCO SPEZIA CALCIO



FOLLO SAN MARTINO



FOOTBALL CLUB BOGLIASCO



FORZA E CORAGGIO



GOLFO PARADISO PRORECCO C.A.



GOLIARDICAPOLIS 1993



LEGINO 1910



LEVANTO CALCIO



LITTLE CLUB JAMES



LOANESI S.FRANCESCO



MAGRA AZZURRI



MARASSI 1965



MOLASSANA BOERO



A.S.D. PRAESE 1945



REAL FIESCHI



SAMMARGHERITESE 1903



SERRA RICCO 1971



SOCCER BORGHETTO



TAGGIA



VALDIVARA 5 TERRE



VALLESCRIVIA 2018



VARAZZE 1912 DON BOSCO



VELOCE 1910



VENTIMIGLIACALCIO



VIA DELL ACCIAIO F.C.



VOLTRESE VULTUR



G.L.