Promozione, Vallescrivia nuova capolista

La Spezia - Il ritiro del Real Fieschi prima dell’inizio del girone di ritorno, in programma domenica, cambia di fatto la classifica del Girone B di Promozione. Ben nove squadre che avevano vinto contro i biancazzurri perdono i punti conquistati. Ora in vetta non c’è piu il Cadimare in solitaria perche i “Pirati” vengo raggiunti a pari punti dal Vallescrivia. Si avvantaggiano anche Goliardicapolis, Levanto, Sammargheritese, Valdivara e Little Club che col Fieschi avevano invece perso.



Classifica: 28 Cadimare, 28 Vallescrivia, 27 Forza e Coraggio, 27 Golfo Paradiso PRCA, 26 Canaletto, 25 Goliardicapolis, 23 Colli Ortonovo, 21 Marassi, 20 Levanto, 18 Sammargheritese, 14 Magra Azzurri, 14 Little Club James, 10 Don Bosco Spezia, 7 Bogliasco, 6 Valdivara 5 Terre, 0 Real Fieschi