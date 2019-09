Primo hurrà Magra Azzurri con Cariati

Santo Stefano Magra - Dopo due sconfitte consecutive può brindare alla prima vittoria in stagione il Magra Azzurri che batte di misura l'ormai ex capolista Canaletto Sepor la quale si ferma, invece, dopo due successi consecutivi scivolando così in quarta posizione dopo tre giornate.

Partita comunque difficile per i "blues" quella contro l'undici di mister Bastianelli, formazione "gasata" dai precedenti risultati e che gioca un buon calcio rapido e veloce.



Vantaggio locale un minuto prima del quarto d'ora con un'azione inizia e conclusa in rete da Cariati finalizzando con un colpo di testa alle spalle di Bertagna il centro di Capetta. Equilibrio spezzato e reazione rabbiosa del Canaletto che vuole tornare subito in partita, ma i locali si difendono con ordine e, soprattutto nella ripresa, si rendono ancora pericolosi con veloci ripartenze. Pietra si deve letteralmente superare deviando prima in angolo un colpo di testa Marte e poi sul palo una conclusione sempre del rapidissimo e scatenato attaccante ospite. Nel mezzo un traversone di Leonini non viene raccolto da Valentini a centro area.



L'avvio del secondo tempo vede ancora in avanti gli ospiti con uno sterile predominio che però non porta grossi pericoli alla difesa bianco azzurra abile a chiudere tutti gli spazi. Al 50° conclusione dalla distanza di Paparcone che termina a lato. Quattro minuti dopo proteste locali per la mancata concessione di un presunto rigore su Cariati, l'arbitro è di altro avviso e ammonisce per simulazione il match winner. Al 57° ancora conclusione dalla distanza del Canaletto che non crea pericoli a Pietra. Bastianelli decide di cambiare e inserisce Poli, Ardovino e Rodriguez spostando nettamente in avanti il baricentro del proprio undici. I "canarini" però non riescono più farsi pericolosi e anzi rischiano di incassare il raddoppio locale. Allo scadere il neo entrato Pellegri è liberato solo a tu per tu con Bertagna, ma quest'ultimo si supera chiudendo lo specchio della propria porta. In pieno recupero il portiere ospite disinnesca anche un calcio piazzato di Salamina. Si chiude così il match con la prima vittoria stagionale dei "blues" e il primo stop dei "canarini".



Ritorno amaro quello del grande ex Jacopo Antonelli al "Camaiora" quindi. Il regista è stato per anni capitano e bandiera del Magra Azzurri lasciato questa estate dopo sette stagioni per indossare la maglia del Canaletto dove ha ritrovato anche il fratello Davide, altro ex di turno ieri.



Tabellino



Magra Azzurri - Canaletto 1 - 0

Marcatore: 14° Cariati



Magra Azzurri: Pietra, Capetta, Montani, Mezzani, Valentini, Romiti, Conti (65° Parra), Cariati, Morettini (78° Castellanotti), Del Padrone (70° Salamina), Leonini (85° Pellegri). All. Paolini

A disp.: Boni, Novelli.



Canaletto Sepor: Bertagna, Pasini (65° Poli), Bagnoli (65° Ardovino), Campagni (65° Rodriguez), D. Antonelli, Marozzi, Marte, J. Antonelli, Costa, Paparcone, Ambrosini. All. Bastianelli



Arbitro: Sig. Masini della Spezia