Primi passi per Leonardo Dascanio

In un periodo sicuramente non facile per tutti per via della diffusione del contagio del Covid-19 e vista, anche, l'assenza di calcio giocato da due mesi una buona, anzi splendida notizia che la recapitano in redazione dal Canaletto Sepor inviandoci una foto splendida dal grande valore di speranza.



Il giovane attaccante canarino Leonardo Dascanio, che era stato coinvolto nel terribile incidente d'auto ad Albiano Magra in cui avevano perso la vita altri tre suoi amici, si è finalmente alzato sulle proprie gambe dopo mesi in un letto d'ospedale. Una notizia veramente meravigliosa in una foto che ritrae i primi passi di Leonardo che si trova attualmente ricoverato all'ospedale di Fontanellato a Parma. Una foto che lo ritrae con indosso la maglietta del Canaletto, mentre tiene in mano la maglia che i compagni di squadra gli hanno dedicato dopo la vittoria sulla Forza e Coraggio con tutti gli autografi. "Una notizia meravigliosa da condividere con la nostra grande famiglia. Forza Leo ti aspettiamo!" il nuovo messaggio del Canaletto a Dascanio.



Un messaggio a cui tutti noi non possiamo che unirci. Forza Leo, siamo tutti con te!