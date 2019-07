Primi due rinforzi per il Colli Ortonovo

Ortonovo - Primo doppio colpo ufficiale in entrata per il Colli Ortonovo del confermatissimo mister Paolo Cucurnia. Dopo la salvezza ottenuta ai Play - Out contro il Casarza Ligure il sodalizio di Ortonovo riparte dai suoi giovani e, come anticipato nelle scorse settimane, da due nuovi innesti dal Don Bosco Fossone. Si parte con un rinforzo per la difesa dove arriva il centrale classe '94 Andrea Bonelli che in passato ha vestito anche la maglia del San Marco Avenza in Eccellenza della Toscana e del Real Fiumaretta in Promozione della Liguria con mister Andrea Cervia. Insieme a lui è fatta per una vecchia conoscenza dei campionati dilettantistici liguri come l'esterno d'attacco classe '89 Nicola Musetti reduce da un campionato con tre reti all'attivo a Fossone, ma in passato grande protagonista con la maglia del Magra Azzurri (nella foto, ndr) in Eccellenza ligure realizzando 22 reti in due annate. Per lui è un ritorno avendo già vestito la maglia dell'allora Colli di Luni nella stagione 2015/2016 in Promozione con 10 gol. Poi ecco il ritorno al Magra Azzurri con 4 reti in Eccellenza e il passaggio al San Lazzaro Lunense in I Categoria con 5 segnature. Per quanto riguarda i giovani promossi in Prima Squadra i vari classe 2001 Giovannelli, Lambruschi, Marselli, Del Bravo e Mancuso. Tra i riconfermati gli altri classe 2001 Vacchino, Ferulli e Leonardi già presenti in squadra la scorsa stagione e i classe 2000 Blandi, Ninotti e Vangeli. Ora la squadra di Ortonovo cercherà di confermare la stragrande maggioranza dei giocatori d'esperienza. Blindato il bomber Verona, smetterà probabilmente per motivi lavorativi l'attaccante Rosati. In dubbio anche la permanenza del portiere Franceschini. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.



G.L.