Prima amichevole per il Magra Azzurri con doppietta di Cantoni

Vittoria per 4-3 della Prima squadra del Magrazzurri nell’allenamento congiunto con la sua Juniores al “Luigi Camaiora”: per la Prima Squadra in rete Cantoni con una doppietta e un gol ciascuno Conti e Salamina. I ragazzi di mister Stefano Paolini, che si sono imposti a fatica, hanno probabilmente risentito del progressivo carico di lavoro dell’ultima ventina di giorni.



Redatto nel frattempo l’organigramma dirigenziale: Presidente – Roberto Ferrarini / Direttore generale – Sandro Amorfini / Direttore sportivo – Lorenzo Conti / Responsabile area tecnica – Carlo Montani / Dirigenti – Riccardo Montani, Sandro Capetta, Ivano Cappelli e Franco Montani / Addetti alle strutture – Franco Montani al “Camaiora”, Roberto Casale alla Corea, Vito Sereni alla Madonnetta.



Venendo appunto alla Prima Squadra che è sempre allenata da Stefano Paolini, ivi il preparatore atletico è Andrea Novelli, il team-manager Stefano Senesi e il massaggiatore Enzo “Bibi” Passani.



Questa la rosa per la stagione 2020/2021 in Promozione:



Portieri: Alessandro Belloni e Alessandro Pietra.



Difensori: Andrea Becci, Antonio Capetta, Edoardo Casassa, Joan Cerri, Roberto Macchioni, Francesco Montani e Leonardo Novelli.



Centrocampisti: Jacopo Antonelli, Alessandro Bettoni, Riccardo Cervia, Matteo Lugli, Lorenzo Mazzantini, Nicola Romiti e Samuel Salamina.



Attaccanti : Simone Atzeni, Leonardo Cantoni, Marco Conti, Fabio Morettini, Alessio Pellegri e Fabio Santunione.



"Sono contento – commenta Stefano Paolini – perché abbiamo rinnovato quel po’ che era necessario, per restare in linea con la politica societaria all’insegna dei giovani, mantenendo quella mezza dozzina di elementi più anziani a dar da chiocce. Felice del ritorno di capitan Antonelli, rispolveriamo Santunione, confermatissimo Romiti e benvenuti a Becci e Cantoni. Le altre? La Forza e Coraggio sembra forse una spanna sopra tutti, ma si guardi dalle squadre genovesi (contro le quali ci potrebbe dare una mano una Tarros eventualmente ripescata) poi Levanto ancora meglio e complimenti al Follo San Martino, che si ripresenta in Promozione con un complesso da seguire."



Per la cronaca l’allenatore della Juniores, a sua volta nel settore dilettantistico, è Roberto Belloni con Giancarlo Molli preparatore.