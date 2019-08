Presentato tutto il Levanto della stagione sportiva 2019/20

Levanto - Riuscita in Piazza della Loggia, a Levanto, la presentazione di tutte le squadre biancocelesti a cominciare dalla Prima (anche se per la verità nella scaletta che conduceva al palcoscenico è stata lasciata per ultima) che dopo quasi trent’anni è attesa dal campionato di Promozione dopo la trionfale salita della 1.a Categoria; “vivaio compreso”. A presentare il segretario Piergiorgio Bussani, affiancato dal presidente Dimitri Queirolo, fra il pubblico l’assessore allo Sport e vicesindaco locale Luca Del Bello.

A seguire il resto dell’organigramma dirigenziale del Levanto.

Vicepresidente vicario – Enrico Maggiani / Vicepresidenti – Enzo Curarrino e Mario Caridi / Consigliere – Marco Lagaxio / Probiviro – Carlo Satta / Direttore sportivo – Jacopo Corsano / Magazziniere – Enrico Raso / Custode a Moltedi – Mario Viviani.

Di seguito il parco-giocatori delle due compagini levantesi del Settore dilettantistico con lo staff tecnico.



Prima squadra

Gabriel Agrò, Lorenzo Anselmo, Nicolas Baccelli, Lorenzo Barilari, Nicolò Barletta, Simone Bertano, Edoardo Callo, Alessandro Caridi, Lorenzo Currarino, Andrea Filippone, Andrea Garibotti, Federico Grasso, Gennaro Marasco, Lorenzo Merani, Nicolò Minetti, Thomas Minetti, Simone Monti, Davide Mozzachiodi, Matteo Nicora, Jacopo Queirolo, Pietro Rezzano, Dimitri Righetti, Thomas Romano, Alessio Salesiani, Alex Sassarini, Gabriele Tuvo, Lorenzo Tuvo, Michelangelo Zito, Riccardo Zoppi. All. Dimitri Agata, preparatore portieri Samuele Bagnasco, preparatore atletico Francesco Schiaffino (anche del settore giovanile). Team manager Iacopo Callo. Dirigenti accompagnatori Beatrice Barletta, Corrado Baietto, Ettore Currarino, Maurizio Delbene.



Juniores



Alessio Baldisser, Lorenzo Baldisser, Alessandro Beccari, Simome Bighetti, Matteo Cappelletti, Cosmo Cavallo, Leonardo Cazzullo, Alessio Consoli, Cristian Currarino, Igor Maria Currarino, Nicolò Currarino, Luca Defilippi, Matteo Delbene, Mattia Raffaele Etzi, Pedro Ferreira, Marco Guarducci, Luca Lagaxo, Edoardo Lizza, Nicolò Maniscalco, Nicholas Mori, Eugenio Nicora, Mattia Notareschi, Sergio Oppecini, Cesare Pagano, Matteo Palmieri, Thomas Paoletti, Gabriel Ratto, Carlo Romano, Mattia Ruvo, Lorenzo Visconti. All. Matteo Beretta e Antonio Sassarini. Dirigenti accompagnatori Marco Ardoino e Riccardo Galleno.

Diramato anche lo staff tecnico-dirigenziale (e le “rose” delle squadre) da parte del Settore giovanile levantese che ha a capo sempre Luca Beccarelli: questo tutto il “rimanente”…

Segretario – Flavio Castagnola / Direttore sportivo – Raffaele Sassarini / Responsabile Area tecnica / Antonio Sassarini / Preparatore portieri – Farouk El Bay.



Allievi

Bagnasco M., Barletta, Basso, Beccarelli F., Borro, Canale, Caridi J., Contardi, Evaristi, Galantino, Galletti, Gargani, Lagaxio L. , Lorenzini, Loria, Martinez, Mazzoleni, Moggia, Nicora, Pozzi, Tiscornia, Visconti A., Visconti M., Viviani. All. Lagaxio M.; vice Tuvo.



Giovanissimi

Aliaj L., Aliaj P., Azzarelli, Badii, Benedetti, Benvenuto, Bulegato, Carbonari, Carfagno, Catania, Colombo, De Matteo, Filippo, Giorno, Guida S., Guzzardo, Lagaxo M., Leonardini, Lo Russo, Mazzoleni D., Menini, Moggia G., Nicora, Palermo, Resasco, Schiaffino D., Schiaffino G., Traversone, Trezzi, Tuvo, Villa. All. Gabbriellini; vice Boni.



Esordienti

Aliaj I., Anselmi, Arpe, Bagnasco, Baudone, Callo A., Carta, Colla F., Crippa, Maccagno, Mariani, Sighinolfi, Pandolfi, Piropi G., Squicquero, Tuvo, Viviani. All. Lupi.



Pulcini

Agata G., Agata R., Arpe, Bagnasco, Carbone, Germano E., Di Leo, Merani, Piropi P., Poli F., Kadriu V., Rubagotti. All. Cartolano; vice Germano A. e Poli R.



Primi Calci 2012

Azzinari, Colla E., Boncompagni, Defilippi R., Defilippi L., D’ Imporzano, Frasca, Tadei. All. Filippo; vice Testa.



Primi Calci 2013

Barbera, Callo E., Defilippi C., Di Lallo, Galleno R., Ghirardi, Kadriu L., Scaramuccia, Spiridon, Varsi L.. All. Varsi G.