Poker Vallescrivia, Magra Azzurri fermo al palo

Genova - L'inizio e la fine della gara costano cari ai ragazzi di mister Paolini che perdono vanificando il pareggio ottenuto alla mezz'ora della ripresa. Per il Vallescrivia invece una vittoria importante dopo il pari all'esordio in campionato.



Bianco azzurri in emergenza con le assenze di Del Padrone, Leonini e Atzeni e che schierano il giovanissimo Conti in attacco titolare con Morettini. Ricci - Fassone in avanti per Amirante con il forte Cardini a dare fosforo in mezzo al campo.



Dopo una manciata di minuti Magra Azzurri già sotto di due reti, un eurogoal di Vaccaro al 7° e una indecisione difensiva che vale il raddoppio di Tosorotti due minuti più tardi portano sul doppio vantaggio i padroni di casa che potrebbero dilagare non sfruttando appieno alcune ghiotte occasioni.

Superato il momento critico i bianco azzurri si fanno minacciosi e al 38° un gran tiro di Mezzani si stampa sulla traversa con Montani rapidissimo a ribattere in rete la palla del 2 a 1 riaprendo di fatto il match.



La ripresa vede un buon Magra Azzurri più volte vicino al pari che arriva alla mezz'ora con Romiti. Quando ormai il risultato pareva acquisito allo scadere arrivano le due reti che condannano alla sconfitta un Magra Azzurri troppo ingenuo. L'esperto ex Sestrese Leto sigla infatti il 3 - 2 all'89°, mentre un minuto dopo il subentrato Vicini fissa il definitivo 4 - 2. Magra Azzurri ancora fermo al palo come punti in classifica dopo due giornate di campionato.



Tabellini



Vallescrivia - Magra Azzurri 4 - 2

Marcatori: 7° Vaccaro (V), 9° Tosorotti (V), 39° Montani (M), 78° Romiti (M), 89° Leto (V), 90° Vicini (V)



Vallescrivia: Secondelli, Matranga, Botteghin, Prestia, Cardini, Leto, El Atiki, Vaccaro, Ricci, Fassone, Tosorotti. All. Amirante

A disp.: Bernardini, Maisano, Myrtaj, Tassone, Mazzolini, Norrito, Vicini, Molon.



Magra Azzurri: Pietra, Casassa, Montani (Salamina), Mezzani, Valentini, Romiti, Capetta, Cariati, Conti (Boni), Morettini (Ricotta), Castellanotti (Pellegri). All. Paolini