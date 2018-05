Play off, ecco come è finita Golfo Paradiso P. C. - Rivasamba

La vincente affronterà nella finale del Girone B l'Athletic Club Liberi di mister Mariani. Nella semifinale del Girone A passa il Campomorone che elimina l'Arenzano e affronterà in finale l'Alassio

La Spezia - Il Golfo Paradiso Prorecco Camogli accede alla finale play off del Girone B di Promozione superando per 2 - 1 il Rivasamba. La squadra di casa va in vantaggio con una punizione vincente di Costa, ma il centrale difensivo Garrasi poco dopo impatta i conti. E' ancora Costa a decidere il match per i reccolini insaccando da sotto misura il centro di Brunelli. In finale il Golfo Paradiso Prorecco Camogli se la vedrà con l'Athletic Club Liberi. Nella semifinale del Girone A invece passa il Campomorone Sant'Olcese che rifila un secco poker di reti all'Arenzano e in finale troverà l'Alassio fresco vincitore della Coppa Italia di Promozione della Liguria.



Semifinale play off Girone B Promozione



Golfo Paradiso Prorecco Camogli - Rivasamba 2 - 1

Marcatori: 16° e 54° Costa (G), 35° Garrasi (R)



Golfo Paradiso Prorecco Camogli: Cellerino, Brunelli, Spalletta, Cerrone, Criscuolo, Sanna, Costa, Busi, Paterno, Lupi, Massaro. All. Del Nero

A disp.: Volta, Pons, Porro, Tazzer, Musico, Capurro, Canovi



Rivasamba: Torre, Conti, Monteverde, Owusu, Garrasi, Di Carlo, Fontana, Martinelli, Nicolini, Pezzi, Latini. All. Perego

A disp.: Moggia, Coldani, Pareto, Tassano, Tuvo, Lambruschini, Salano



Semifinale play off Girone A Promozione



Campomorone Sant'Olcese - Arenzano 4 - 0

Marcatori: 31° Stabile, 41° Curabba, 70° Giulian, 85° Craviotto