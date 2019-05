Play - Out, il Colli Ortonovo fa visita al Casarza Ligure

Sette giorni dopo la gara di ritorno a campi invertiti che si disputerà a Castelnuovo Magra

La Spezia - Si disputeranno domenica 12 Maggio per la gara di andata e domenica 19 Maggio per la gara di ritorno i Play - Out di Promozione. Nel Girone B, dove sono già retrocesse in I Categoria Burlando e Borzoli, sarà impegnata la formazione spezzina del Colli Ortonovo. Le "Fenici" di mister Cucurnia dovranno incrociare i tacchetti contro il Casarza Ligure. La gara di andata si giocherà al "Comunale" di Casarza alle ore 16:00, mentre sette giorni dopo il ritorno a campi invertiti a Castelnuovo Magra sempre alle 16:00. Il Colli Ortonovo avendo chiuso in posizione migliore la stagione regolare rispetto ai granata otterrebbe la salvezza anche in caso di parità al termine delle due partite.



PLAY OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA



ANDATA Domenica 12 maggio 2019



Girone B Gara 1B: Borzoli – retrocessa direttamente in 1° Categoria come da regolamento Gara 2B Casarza Ligure - Colli Ortonovo “Comunale” di Casarza Ligure (GE) 16.00



RITORNO Domenica 19 maggio 2018



Girone B Gara 1B: Borzoli – retrocessa direttamente in 1° Categoria come da regolamento Gara 2B Colli Ortonovo - Casarza Ligure “Comunale” di Castelnuovo Magra (SP) 16.00



Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Prima Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.



G.L.