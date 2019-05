Play - Out, il Colli Ortonovo centra la salvezza

Sconfitta indolore contro il Casarza Ligure che invece retrocede in I Categoria

La Spezia - Sconfitta indolore nel ritorno della gara Play - Out del Girone B di Promozione per il Colli Ortonovo. E' il Casarza Ligure ad imporsi per 0 - 1 contro le "Fenici" spezzine. La squadra di mister Paolo Cucurnia centra però la salvezza forte dell'1 - 3 dell'andata in casa dei granata che quindi retrocedono in I Categoria.



Tabellino



Colli Ortonovo - Casarza Ligure 0 - 1



Colli Ortonovo: Franceschini, E. Lorenzini, Giannini, Palagi, Ceccarelli, Gambino, Verona, N. Cucurnia, Panico, N. Lorenzini, Vacchino. All. P. Cucurnia

A disp.: Blandi, Leonardi, Franchini, Ferulli, Manfredi, Ninotti.



Casarza Ligure: Gianelli, Iurato, Rossi, Mastrogiovanni, Pimentel, Daidone, Grezzi, Oneto, Barbieri, Guazzoni, Botti. All. Venuti

A disp.: Coppello, Benzoni, Vatteroni, Chioino, Cavallero, Sandovalli, D’Amelio, Antilli, Romanengo.



G.L.