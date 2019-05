Play - Off, sarà Loanesi - Rivasamba la finale in Promozione

I "calafati", in inferiorità numerica, eliminano il Real Fieschi con una rete a 5' minuti dal termine. Loanesi all'inglese sulla Sestrese di mister Schiazza.

La Spezia - Sarà Loanesi - Rivasamba la finale dei Play - Off di Promozione della Liguria. Nel Girone A si impone la Loanesi che supera la Sestrese grazie alla doppietta di Boiga. Di misura il successo del Rivasamba, già ridotto in dieci uomini per l'espulsione del difensore Defilippi, che si impone sul Real Fieschi a 5' minuti dal 90° grazie alla rete messa a segno da bomber Paterno (nella foto, ndr).



Tabellini



Loanesi - Sestrese 2 - 0

Marcatore: 18° e 47° Boiga



LoanesiA disp.: Metanizzare, Pisano, Murru, Viola, Staltari, Piazzai, Cagliaris, F. Insolito, Mbye



Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Di Sisto, Ardinghi, Ansaldo, Raso, Stilo, Federici, Akkari, Sattin, Piroli. All. Schiazza

A disp.: Lo Vecchio, Andreoni, Valcavi, Bazzurro, Cafferata, Camara, Delgado, Libbi, Ramponi.





Real Fieschi - Rivasamba 0 - 1

Marcatore: 85° Paterno



Note: al 76° espulso Defilippi (RI) per doppia ammonizione.



Real Fieschi: Pozzo, Pecaj; Pane, Salvatori; Bacigalupo, Garbarino, Ronconi, Ruffino, Gandolfo, Asimi, Lessona. All. Paglia

A disp.: Sepulveda, Chiarabini, Groppo, Coldani, Mastroianni, Cuneo, Celeri, Bova, Conti.



RivasambaA disp: Barbieri, Scarpino, Vottero, Guaitoli, Barbagallo, Tuvo, Salano, Del Nero, Costa.



G.L.