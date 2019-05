Play - Off, la finale Loanesi - Rivasamba al Ferrando di Genova Prà

Domenica si gioca anche la "finalina" per il 3°/4° posto tra Sestrese e Real Fieschi al "Macera" di Rapallo

La Spezia - Si giocano domenica le finali Play - Off per il torneo di Promozione della Liguria. La finale tra la Loanesi e il Rivasamba che vale l'approdo al torneo di Eccellenza si disputerà al "Ferrando" di Genova Prà, mentre lo spareggio per il 3°/4° posto tra Sestrese e Real Fieschi è in programma al "Macera" di Rapallo.



CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - PLAY OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA



Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di Promozione:



2° Turno – domenica 26 maggio 2019



Gara 3A Loanesi S. Francesco - F.S. Sestrese Calcio 1919 2 – 0



Gara 3B Real Fieschi Rivasamba H.C.A. 0 – 1





3° Turno – domenica 02 giugno 2019



Gara 4 Loanesi S. Francesco - Rivasamba H.C.A.



“Ferrando (Baciccia) – Genova (Prà) 16.00



Gara 5 F.S.



Sestrese Calcio 1919 - Real Fieschi “Macera” di Rapallo (GE) 16.00



Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.



Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato:



vincente gara 4 – I° avente diritto



vincente gara 5 – III° avente diritto



perdente gara 4 – II° avente diritto



perdente gara 5 – IV° avente diritto



La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2018/2019 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2019/2020.