Play - Off, decisa la finale in Promozione

Giocate oggi le due semifinali tra Athletic Club Liberi - Golfo Paradiso Prorecco Camogli e Alsassio - Campomorone Sant'Olcese

La Spezia - Decisa la finale dei play - off di Promozione. Si sfideranno tra sette giorni Golfo Paradiso Prorecco Camogli e Alassio. La squadra reccolina supera di misura l'Athletic Club Liberi in trasferta grazie alla decisiva marcatura di Musico (nella foto, ndr). Padroni di casa in dieci uomini dal 52° per la doppia ammonizione comminata a Grezzi. In finale sfiderà l'Alassio che supera in rimonta ai supplementari il Camponorone Sant'Olcese passato in vantaggio con Curabba, ma poi rimontato dal rigore di Alfano con ospiti che restavano in nove uomini. Primo tempo supplementare arriva anche il gol di Lupo per le "Vespe" di mister Di Latte. Nel secondo tempo supplementare la clamorosa decisione del Campomorone di abbandonare il campo



Semifinali Play - Off Promozione



Athletic Club Liberi - Golfo Paradiso Camogli Prorecco 0 - 1

Marcatore: 71° Musico



Athletic Club Liberi: Bartoletti, Ilardo, Lorefice, Di Pietro, Mastrogiovanni, Cataldo, Grezzi, Aprile, Pagano, Fassone, Bagnato. All. Mariani.

Golfo Paradiso Prorecco Camogli: Cellerino, Brunelli, Spalletta, Cerrone, Criscuolo, Sanna, Costa, Busi, Paterno, Lupi, Massaro. All. Del Nero.



Arbitro: Sig. Mirri della Sez. AIA di Savona



Alassio - Campomorone Sant'Olcese 2 - 1

Marcatori: 78' [rig.] Curabba (C), 92' [Rig.] Alfano (A), 103' Lupo (A)