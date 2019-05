Play - Off Promozione, domenica 19 Maggio Cadimare - Rivasamba

La vincente affronterà poi in finale il Real Fieschi che ha chiuso secondo. Nel Girone A la semifinale sarà Sestrese - Arenzano e la vincente affronterà in finale la Loanesi

La Spezia - Si disputeranno Domenica 19 Maggio le semifinali Play - Off dei gironi A e B di Promozione. Una spezzina interessata da queste gare, è il Cadimare di mister Stefano Buccellato (nella foto di Alice Borghini, ndr) che grazie ai rinforzi del mercato invernale e a ben diciassette risultati utili consecutivi è riuscito a scalare la classifica chiudendo in terza posizione. In semifinale ospiterà al "Pieroni" della Pieve il Rivasamba avendo a disposizione due risultati su tre nell'arco dei 120' minuti di gioco. La vincente di questa semifinale affronterà poi il Real Fieschi nella finale del girone. Nell'altro girone sfida tra Sestrese e Arenzano, poi la vincente incrocerà i tacchetti con la Loanesi.



PLAY OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA



Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di Promozione:

1° Turno – 19 maggio 2019 Girone A



Gara 1A Loanesi S. Francesco – ammessa direttamente al secondo turno come da regolamento

Gara 2A F.S. Sestrese Calcio 1919 - Arenzano F.C. “G. Piccardo” di Genova (Borzoli) 16.30



Girone B Gara 1B Real Fieschi – ammessa direttamente al secondo turno come da regolamento

Gara 2B Cadimare Calcio - Rivasamba H.C.A. “D. Pieroni” di La Spezia (La Pieve) 16.00



Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.



G.L.