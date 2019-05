Play - Off, Cadimare eliminato dal Rivasamba

I "calafati" vanno in finale con il Real Fieschi. Nell'altro girone Akkari manda in finale con la Loanesi la Sestrese che supera l'Arenzano di misura

La Spezia - Una rete di Sanna in pieno recupero costa la qualificazione alla finale Play - Off del Girone B di Promozione al Cadimare. A far festa al termine dei 96' minuti di gioco intensi al "Pieroni" è il Rivasamba di mister Del Nero. Nella semifinale del Girone A è invece la Sestrese a qualificarsi grazie ad un gol del bomber Sedky Akkari che piega l'Arenzano. La finale del Girone A per i "verde stellati" sarà contro la Loanesi.



Tabellini



Cadimare - Rivasamba 1 - 2

Marcatori: 25° Porro (R), 72° Maggiore (C), 93° Sanna (R)



Cadimare: Sarti, Costa, Palmero, Cotugno, Mozzachiodi, Lesi, Alvisi, Amalfitano, Desogus, Maggiore, S. Agrifogli. All. Buccellato

A disp.: Brozzo, Ceradelli, Antonelli, Chiappini, Moussavi, Dell’Ovo, Lunghi, Cissè, Vigiani.



Rivasamba: Assalino, Zapelli, Latin, Porro, Sanna, Mazzino, Monteverde, Busi, Paterno, Di Carlo, S. Del Nero. All. D. Del Nero

A disp: Barbieri, Barbagallo, Tuvo, Capalbo, Guaitoli, Motto, Scarpino, Vottero, De Filippi.



Rivasamba in finale contro il Real Fieschi





Sestrese - Arenzano 1 - 0

Marcatore: 74° Akkari



Note: al 79° espulso Zani (S)



Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Valcavi, Ardinghi, Ansaldo, Raso, Carvelli, Sattin, Akkari, Zani, Piroli. All. Schiazza

A disp.: Lo Vecchio, Andreoni, Camara, Bazzurro, Cafferata, Federici, Di Sisto, Stilo, Ramponi.



Arenzano: Lucia, Calcagno, Anselmo, Eretta, Pastorino, Rolando, Metalla, Troiano, Grabinski, Damonte, Mancini. All. Manetti

A disp: Poggi, Pasquino, Pirozzi, Meazzi, Lanzalaco, Rusca, Burattini, Porrata, Galassi.



Sestrese passa il turno accedendo alla finale del Girone A contro la Loanesi



G.L.