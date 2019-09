Pirotecnica Forza e Coraggio, Corvi la manda in testa

La Spezia - Dopo un primo tempo complicato e ricco di sofferenza, complice anche l'ottimo lavoro fatto da un Bogliasco ben messo in campo, la Forza e Coraggio trova una grande reazione nella ripresa e porta a casa l'intera posta in palio. Partita maschia e caratterizzata da ben tre espulsioni, ma lo spettacolo non è mancato e, nonostante il doppio svantaggio, le "Furie Rosse" hanno saputo reagire trovando una vittoria che, tutto sommato, appare meritata. Tre punti fondamentali che proiettano la squadra di Bottigliero in testa al campionato di Promozione appaiata a 7 punti con la corazzata Goliardicapolis e la sorpresa Marassi.



In cronaca al 9° rossobianchi pericolosi con Cuccolo che calcia da fuori ma trova pronto Valenti pronto. Al 17° rispondono i ragazzi di Guido Poggi con il tentativo da posizione ravvicinata di Dascanio, ma la sfera termina alta. Al 25° slalom speciale di Cuccolo che viene però stoppato da Maggiora al momento della conclusione da pochi passi. Al 30° Mozzachiodi blocca senza troppi problemi un tiro da fuori di Orecchia. Al 37° ospiti in vantaggio: Pintus raccoglie un pallone sporco all'interno dell'area graziotta e fulmina Mozzachiodi con un diagonale potente e preciso. Ad un minuto dall'intervallo potrebbe tornare subito in equilibrio la gara quando sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Barabino che calcia a colpo sicuro, Valenti è battuto, ma Boschini si immola e salva la porta. Si va al riposo sullo 0-1.



Nella ripresa ottimo avvio della Forza e Coraggio. Al 54° Esposito imbecca Corvi che, a tu per tu con Valenti, arriva a contatto con quest'ultimo e termina a terra: calcio di rigore e conseguente espulsione per l'estremo difensore ospite. Dal dischetto Corvi non sbaglia e fa 1-1. Al 58° altro episodio determinante: contatto Milone-Pintus in area graziotta, il direttore di gara concede il penalty agli ospiti ed espelle il difensore delle Furie Rosse per doppia ammonizione. Dal dischetto Bianchino, vecchia conoscenza spezzina per aver indossato le maglie di Canaletto Sepor e Real Valdivara, riporta avanti i suoi. E' una partita senza respiro e dopo pochi minuti ecco il nuovo pareggio graziotto: discesa del neo entrato Alvisi sulla sinistra, scarico al limite per Cuccolo che, con un destro chirurgico, fulmina D'Anna e ristabilisce la parità. Passano solo 2' e le Furie Rosse ribaltano il risultato: Esposito dai 25 metri disegna un destro imparabile che si spegne all'incrocio dei pali. Rete da vedere e rivedere. All'80° arriva il gol che mette in ghiaccio la gara: altra percussione di Alvisi sulla sinistra ed assist perfetto al centro dell'area dove Corvi ben appostato deposita in rete il 4-2. Emozioni finite? Neanche a pensarci perchè proprio al 91° un bel gol ancora di Bianchino, su azione personale, rende meno amara la sconfitta dei ragazzi di Poggi.



Partita emozionante, ricca di gol, belle giocate e capovolgimenti di fronte e sicuramente molto vibrante. "Furie Rosse" ora in vetta dopo appena tre giornate sicure di poter dire la loro per l'alta classifica fino al termine della stagione. La Forza e Coraggio si conferma infatti squadra dalle grandi potenzialità con ottimi calciatori anche in panchina come il neo entrato Alvisi determinanti anche a gara in corso. E' lui il migliore in campo, il suo ingresso cambia il volto del match. Le sue percussioni sulla sinistra risultano inarrestabili e da due di queste arrivano altrettanti gol. I difensori ospiti sono spesso costretti alle maniere forti per fermarlo. Ottimo davvero l'approccio alla gara e l'apporto alla squadra in un momento di difficoltà. Da sottolineare anche la prova di Corvi con una doppietta che risulterà decisiva, il rigore conquistato, l'espulsione del portiere Valenti e un gran lavoro per la squadra. Negli ospiti brilla Bianchino.



Tabellino



Forza e Coraggio 1914 - Fc Bogliasco 4-3

Reti: 37° Pintus (B), 55° [Rig.] e 80° Corvi (F), 59° [Rig.] e 91° Bianchino (B), 68° Cuccolo (F), 70° Esposito (F)



Note: espulsi al 54° Valenti (B) per fallo da ultimo uomo, al 58° Milone (F) per doppia ammonizione e al 71° Maggiora (B) per proteste.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Amorfini, Pesare, Giordano, Barabino (46° Di Biase), Cuccolo, Drovandi (46° Alvisi), Corvi (83° Delvigo), Esposito, Natale (87° Fiorenza). All. Bottigliero

A disp: Stradini, Dani, Lenelli, Quaranta, Arena.



Fc Bogliasco: Valenti, Boschini, Orecchia, Maggiora, Simonetta (73° Milici), Poggi Gianluca (79° De Ferrari), Bianchino, Cappelletti (76° Bosio), Pintus, Allocca (55° D'Anna), Dascanio (73° Taricco). All. Poggi Guido

A disp: Maghamifar, Origlia, Gamalero, Jara.



Arbitro: Sig. Tortora di Albenga.

Assistenti: Sig.ra Repetto (Chiavari); Sig.ra Zanone (Chiavari).