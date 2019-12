Pesante sconfitta per il Valdivara 5 Terre

Recco: Dopo il pareggio conquistato sette giorni prima in casa contro il Levanto Calcio, i bianco azzurri di mister Priano fanno un piccolo passo indietro, ma solo ai fini della classifica perchè la prestazione offerta al “San Rocco” di Recco è stata molto positiva.



La prima occasione è proprio per i ragazzi di Priano ma la punizione calciata da Bolla termina di poco a lato. Al 11' Monticone salta abilmente Polani per poi servire Rizzo che, però, è atterrato in area di rigore da Barrow e per il direttore di gara Viviani di Genova ci sono gli estremi per concedere giustamente il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Monticone che non fallisce realizzando, cosi, il vantaggio della capolista. Al 30' Belforti perde palla a centrocampo e Monticone, vedendo fuori dai pali Brozzo, ci prova dalla lunga distanza senza, però, trovare lo specchio della porta. Al 31' si fa vedere il Valdivara 5 Terre ma il colpo di testa di Nalcerio A. esce sul fondo. Al 33' ci prova Battaglia ma la conclusione del numero 15 termina a lato. Al 35' grandissima conclusione di Foppiano e grande risposta di Brozzo che devia la sfera sulla traversa. Al 44' i ragazzi di mister Foppiano trovano il raddoppio grazie al colpo di testa di Rizzo, servito dall'ottima giocata di Foppiano, che dentro l'area piccola batte per la seconda volta Brozzo. Palla al centrocampo è i padroni di casa trovano la terza rete con il solito Rizzo, che di fato chiude la prima frazione di gara. La ripresa inizia subito con il Valdivara 5 Terre pericoloso ma la conclusione di Bertonati è bloccata con sicurezza da Gacciolo. Poco dopo ci prova Barrow ma la conclusione dell'ex Rebocco si spegne sul fondo. Al 50' Bacigalupo impegna severamente Rossi. Al 58' Naclerio M. stende in area di rigore Pomo e Viviani indica giustamente il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso Pomo che non fallisce il quattro a zero. Al 60' il Valdivara 5 Terre accorcia le distanza grazie al calcio di punizione di Vanacore che beffa l'incerto Gaccioli. La rete scuote i ragazzi di Priano che al 69' centrano il palo con Degano. Al 75' ci prova ancora Vanacore su punizione ma questa volta la palla termina di poco a lato. Al 80' sono sempre gli spezzini protagonisti ma il diagonale di Naclerio A. termina ancora a lato. Al 89' potente conclusione di Massaro e grande risposta di Rossi che va a togliere la palla dal sette. Al 90' Massaro chiude la partita realizzando la quinta rete per la formazione di mister Foppiano.



Golfo Paradiso PRCA – Valdivara 5 Terre 5-1

Marcatori: 12' Monticone (rig), 44' e 45' Rizzo, 58' Pomo (rig.), 60' Vanacore, 90' Massaro



Golfo Paradiso P.C.A.: Gaccioli, Canepa, Ventriglia, Malatesta ( 23' pt. Battaglia ), Cerrone, Garrasi, Foppiano, Pomo ( 30' st. Acquapendente ), Rizzo ( 26' st. Massaro ), Monticone ( 10' st Masi ), Bacigalupo A DISP: Roi, Maura,Arbocò, Pezzi, Spena. All. Foppiano



Valdivara 5 Terre: Brozzo ( 1' st. Rossi ), Polani, Lala ( 1' st Vanacore ) Bocchia, Naclerio, Bertonati, Abdoulie Barrow, Belforti ( 14' st. Degano ), Naclerio, Bolla ( 26 st. Taddei ), Simonini. All. Priano



Arbitro: Viviani di Genova

Assistenti: Massa e Vigne di Chiavari