Perla di Esposito: Goliardicapolis al tappeto!

La Forza e Coraggio centra la seconda vittoria consecutiva superando di misura al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici i "poliziotti" di mister Oliva

Lerici - Vince e convince la Forza e Coraggio che, sul nuovo sintetico del "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici, manda al tappeto la Goliardicapolis di Michele Oliva, una delle pretendenti al salto di categoria. Prova davvero maiuscola che permette alle Furie Rosse di dare seguito all'importante vittoria ottenuta Domenica scorsa a Begato ai danni del Campomorone Sant'Olcese.

La cronaca vede al 5° subito pericolosa la FeC con Franceschini che imbeccato dalle retrovie arriva al tiro ma Mosetti è attento e blocca. Al 12° Goliardicapolis pericolosissima: Doria si invola sulla destra e mette al centro per Owusu Ansah che colpisce a colpo sicuro da pochi passi, ma Mozzachiodi compie una parata strepitosa e nega il gol al forte centrocampista ex Sestri Levante e RapalloBogliasco. Al 15° splendida azione corale iniziata da Pesare, rifinita da Franceschini e conclusa da Cuccolo il cui tiro termina a lato. Al 30° assolo di Pesare ma la conclusione del fantasista rossobianco è debole e Mosetti blocca. Al 35° FeC in vantaggio: Esposito si libera di due difensori prima di trovare un tocco sotto delizioso che scavalca Mosetti imparabilmente. (nella foto di Alice Borghini l'esultanza, ndr) Al 36° la Forza e Coraggio va vicina al 2-0 con Pesare che fa la barba al palo a Mosetti battuto. Al 38° si rivede la Goliardica con Monticone che prova l'incornata ma la sfera termina alta sopra la traversa. Si va al riposo sull'1-0.

Nella ripresa al 50° punizione di Cuccolo dalla destra, Esposito raccoglie in area prima di esibirsi in una grandissima rovesciata che viene murata da Ferrando sulla linea. Al 55° ancora Esposito pericoloso con un destro da pochi passi su cui è strepitoso Mosetti. Al 63° Goliardica pericolosa con Bonadies che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa ma Mozzachiodi è attento e mette in corner. Al 70° la Forza e Coraggio protesta per un atterramento in area su Cerri ma il direttore di gara lascia proseguire. Poco dopo, all'80°, ancora proteste quando Ferrando già ammonito e graziato per un intervento su Franceschini, colpisce con una gomitata Pesare ma anche in questo caso si prosegue. All' 87° Bonadies prova la soluzione dalla distanza ma Mozzachiodi blocca. L'ultimo spunto della gara è di Magistrelli che, servito da Cuccolo, mira l'angolo alla sinistra di Mosetti ma la sfera esce di poco. Termina così 1-0. Tra i migliori in campo Giuseppe Esposito e Jacopo Conti. Il primo trova la prima perla della stagione. Un capolavoro in cui mostra tecnica, precisione e fiuto del gol. Nel secondo tempo un salvataggio di Ferrando prima ed un miracolo di Mosetti poi, gli negano la gioia della doppietta. Prestazione maiuscola invece per il difensore graziotto che alza un vero e proprio muro sulla linea difensiva della Forza e Coraggio. Vince praticamente ogni contrasto annullando le incursioni di Monticone e compagni.





Tabellino



Forza e Coraggio - Goliardicapolis 1-0

Marcatore: 35° Esposito.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Natale, Conti, Campagni, Quaranta (15° Milone), Giordano, Cuccolo, Cerri (75° Paparcone), Franceschini (80° Magistrelli), Esposito (60° Memaj), Pesare (90° Cagetti). All. Consoli

A disp: Stradini, Arena, Maffiotti, Carpena.



Goliardicapolis: Mosetti C., Giglio, Ferrando, D'Asaro, Cabras (78° Arlandini M.), Bonadies, Owusu Ansah (52° Filippone), Sanguinetti (60° Galliano), Monticone, Doria (55° Sarno), Incerti. All. Oliva

A disp: Pedrazzetti, Briozzo M., Maffia, Arlandini T., Sorlino.



Arbitro: Sig. Mazzoni di Chiavari

Assistenti: Sig. Musante (Genova); Sig. Nigro (Genova)