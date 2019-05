Paterno spedisce in finale il Rivasamba

La squadra di Del Nero batte il Real Fieschi e sfiderà in finale Play - Off di Promozione la Loanesi. Meglio la squadra di Paglia nel primo tempo, più "calafati" nella ripresa

Cogorno - Al "San Martino" è il Rivasamba di mister Del Nero a fare festa al termine del match contro i padroni di casa del Real Fieschi che valeva quale finale dei Play - Off del Girone B di Promozione della Liguria. Dopo una lunga sosta la squadra di mister Paglia, che aveva chiuso al secondo posto alle spalle dell'Athletic Club Liberi, tornava in campo per giocarsi l'accesso alla finalissima Play - Off contro la vincente del Girone A. I "calafati" avevano invece conquistato questo appuntamento superando in extremis sette giorni prima in semifinale gli spezzini del Cadimare al "Pieroni" della Spezia.



Le formazioni: Bomber Gandolfo guida l'attacco di mister Paglia insieme ad Asimi e Lessona. Ruffino e Ronconi sono i perni del centrocampo bianco azzurro. Mister Davide Del Nero recupera solo per la panchina il figlio Simone dai guai fisici che lo hanno colto nella partita della scorsa domenica. In avanti con Paterno la novità è Capalbo, al centro della difesa al posto dello squalificato Porro ecco la maglia da titolare per Defilippi, mentre l'altro centrale difensivo Di Carlo viene confermato con la maglia N°10 e la fascia di capitano quale mediano davanti alla difesa.



La cronaca: Giornata uggiosa al "San Martino", ma spalti gremiti per un appuntamento storico per i padroni di casa giunti al punto più alto della loro giovane storia. Partono con il piede sull'acceleratore i biancoblu e al 3° il diagonale di Lessona supera Assalino, ma colpisce la rete lateralmente facendo solo urlare al gol i sostenitori di casa ingannati dalla traiettoria. Risposta quasi immediata degli ospiti e un minuto dopo il quarto d'ora ecco il tentativo di Defilippi che spara da fuori area, ma la palla si perde alta sopra la traversa. Ribaltamento di fronte e Ruffino colpisce di testa su azione d'angolo lambendo l'incrocio dei pali. E' poi la squadra di Del Nero ad esercitare maggiore pressione conquistando corner in serie, ma non riuscendo a concretizzare fattivamente. Break bianco azzurro un giro di lancette prima della mezzora, ma Assalino si distende alla perfezione sulla velenosissima conclusione di bomber Gandolfo. Finale in crescendo della squadra di Paglia. Asimi va via in dribbling, supera due avversari, ma tarda la conclusione a rete e viene recuperato da un difensore che contrasta il fantasista in modo efficace. Al 43° Fieschi vicinissimo al vantaggio: splendido assist di Ruffino per Gandolfo che incorna alla perfezione superando Assalino, ma non la traversa che salva i "calafati". All'intervallo permane l'iniziale 0 - 0, ma a farsi preferire sono i padroni di casa, anche se la "garra" dei ragazzi di Del Nero è ben viva.



Un Rivasamba che inizia meglio la ripresa e prende pian piano campo per tutto il primo quarto d'ora. Al 65° Vottero prova la botta da fuori e ci vuole un grandissimo intervento di Olmo Pozzo per evitare la rete degli ospite con difficoltosa deviazione in angolo. Il Rivasamba cresce e appena due giri di lancette dopo si vede negare il vantaggio da uno straordinario intervento del portiere e capitano locale che con i piedi devia la conclusione a botta sicura di Paterno lanciato a rete a tu per tu con l'estremo difensore di mister Paglia. Il Real Fieschi soffre, ma all'81° gli ospiti rimangono in inferiorità numerica quando Defilippi commette un brutto fallo su Salvatori e si merita la seconda ammonizione lasciando i suoi in dieci uomini. La svolta all'86° quando il Real Fieschi perde malamente palla sulla trequarti laterale, immediato lancio lungo a Paterno che conclude da posizione impossibile, Pozzo smanaccia debolmente, ma viene beffato dalla palla che rotola alle sue spalle. Non succede altro e al triplice fischio dell'arbitro parte la festa dei ragazzi di Del Nero. Un secondo tempo che ha visto prevalere nettamente il Rivasamba e molto meno Real rispetto all'ottima prima frazione bianco azzurra. I "calafati" centrano così la finalissima contro la vincente del Girone A di Promozione ossia quella Loanesi che ha superato con classico punteggio all'inglese la Sestrese grazie alla doppietta di Boiga. Tra sette giorni il verdetto finale a questi lunghissimi Play - Off di Promozione.



Tabellino



Real Fieschi - Rivasamba 0 - 1

Marcatore: 86° Paterno



Note: all'81° espulso per doppia ammonizione Defilippi (RI), ammoniti Di Carlo (RI), Ruffino (RE), Defilippi (RI), Paterno (RI), Mazzino (RI), Ronconi (RE).



Real Fieschi: Pozzo, Pecaj, Pane, Salvatori, Garbarino G, Bacigalupo, Ronconi, Ruffino, Gandolfo, Asimi, Lessona (41' st Celeri). All. Paglia

A disp.: Sepulveda, Chiarabini, Groppo, Coldani, Mastroianni, F. Cuneo, Bova, Conti.



Rivasamba HCA: Assalino, Zapelli, Latin, Sanna, De Filippi, Mazzino, Monteverde, Busi, Paterno, Di Carlo, Capalbo. All. D. Del Nero

A disp.: Barbieri, Scarpino, Vottero, Guaitoli, Barbagallo, Tuvo, Salano, S. Del Nero.