Pari e patta tra Levanto e Magra Azzurri

Levanto - Finisce in parità il derby dello "Scaramuccia Raso" tra Levanto Calcio e Magra Azzurri che si portano a casa un punto ciascuno che corrobora la classifica delle due compagini impegnate nella ricerca della salvezza nel Girone B di Promozione della Liguria.



Una partita giocata in un clima particolare visto quanto apparso sui giornali e sui social il giorno precedente. Non sono infatti mancate le perplessità da parte della società ospite sulla decisione da parte delle autorità competenti di far disputare la gara e, al termine della stessa, decidere poi la sospesione per un'intera settimana tutte le attività sportive a livello regionale.



Le formazioni: Rivieraschi con la temibile coppia offensiva Marasco - Righetti innescata da Barilari e il rientro di Mozzachiodi al centro della retroguardia.

Ospiti con la novità Lugli in attacco in vece di Martinelli che parte dalla panchina. Tridente completato da Leonini e Salamina. Panchina anche per Valentini con Orlandi a prenderne il posto al centro della difesa al fianco di Mezzani.



Cronaca: Tornando all'aspetto agonistico la gara vede le due squadre partire abbastanza contratte visto l'importanza della posta in palio. Manovra di più il Levanto che conclude pericolosamente al 15° con Gabelli e al 22° con uno dei propri attaccanti, ma la difesa dei "blues" che ribatte in entrambe le conclusioni. Allo scadere del tempo è Casassa che di testa costringe il portiere alla deviazione in angolo.



La ripresa vede partire subito forte i padroni di casa che si rendono pericolosi con una mischia in area con la palla ribattuta dalla difesa bianco azzurra. Immediata la risposta del Magra Azzurri che vede Casassa colpire la traversa con un colpo di testa su assist di Del Padrone. Al 10° e al 13° è Leonini che conclude pericolosamente con palla a fil di palo. Al 20° si rivedono i padroni di casa con conclusione dal vertice dell'area che finisce a lato. La seconda parte della ripresa vede i bianco azzurri costantemente in avanti. Al 22° e al 25° prima Atzeni e poi Martinelli impegnano il portiere. Al 27° episodio chiave, l'attaccante Righetti (nella foto, ndr) entra in area avversaria e viene vistosamente trattenuto per la maglia da un difensore ospite tanto che la maglietta gli viene letteralmente strappata. Il bomber di casa cade a terra e chiede il calcio di rigore, ma l'arbitro fa cenno incredibilmente di proseguire. Bisogna inoltre procedere alla sostituzione della maglietta e Righetti ne deve addirittura cambiare tre visto che il regolamento nei dilettanti non prevede la sostituzione con lo stesso numero. Dopo il terzo cambio entra in campo senza avviso e viene espulso lasciando i rivieraschi di Agata in inferiorità numerica. Al 32° un colpo di testa di Martinelli viene respinto sulla linea da un difensore e poco prima dello scadere lo stesso Martinelli calcia sul portiere in uscita la palla che poteva dare i tre punti. Un tempo a testa in pratica con il Levanto che si fa preferire nei primi 45' minuti e il Magra Azzurri che confeziona due grandi occasioni da rete nella ripresa.



Tabellino



Levanto Calcio - Magra Azzurri 0 - 0



Note: al 73° espulso Righetti (L) e mister Agata (L) all'84° per proteste



Levanto Calcio: Zito, Agrò, Nicora, Bertano, Mozzachiodi, Gabelli, Romano, Rezzano, Marasco, Barilari, Righetti. All. Agata

A disp.: Currarino, Merani, Daneri, Zoppi, Caridi, Callo, Garibotti, Tuvo, Sassarini



Magra Azzurri: Pietra, Casassa (Benassi), Montani, Mezzani (Valentini), Orlandi, Romiti, Leonini, Lugli, Atzeni, Del Padrone, Salamina(Martinelli). All. Paolini

A disp.: Belloni, Capetta, Morettini, Latino, Rossini