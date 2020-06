Paolo Mancuso si dimette da diesse del Golfo Paradiso

Fulmine a ciel sereno in casa Golfo Paradiso. Nonostante un'ottima stagione, che sarebbe potuta essere ancora migliore se non fosse stata sospesa per la pandemia da Covid-19 che ha imperversato sul nostro territorio nazionale, ha deciso di lasciare il sodalizio recchelino il direttore sportivo Paolo Mancuso.



Queste le parole con cui l'ormai ex direttore sportivo ha rassegnato le proprie dimissioni:



"Da oggi non sarò più il direttore sportivo del Golfo Paradiso.



Tengo particolarmente a ringraziare il presidente Scaroni Bruno, il Sig. Revello Sergio ed i vari soci assieme a tutto il gruppo lavoro prima squadra e juniores.



Stamane, per correttezza, ho dato comunicazione a tutti i ragazzi, sicuro che essi rimarranno. Inserendo le 2 famose ciliegine, auguro a Mister Mauro Foppiano di andarsi a prendere una soddisfazione che poteva già farci gioire insieme quest’anno.



Grazie a tutti e sempre forza Golfo!"